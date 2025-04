Spitzenspiele in Biene und Nordhorn; Kellerduell in Gesmold

Vorletzter gegen Letzter. Beide Teams sind schon weit abgeschlagen in der Tabelle. Bad Bentheim konnte seit neun Spielen nicht gewinnen, Leer sogar noch kein Mal in der laufenden Saison. Das Hinspiel endete 2:2-Unentschieden und beide Teams neutralisierten sich. Mal gucken, ob sich am Sonntag eines der beiden Teams durchsetzen kann.