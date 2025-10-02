Spitzenspiele in Ammendorf und Merseburg, Minimalisten-Duell beim HSC

Ein Spitzenspiel steigt am Abend von dem Einheitsfeiertag im Stadion der Waggonbauer. Der BSV Halle-Ammendorf, aktuell Tabellenfünfter, empfängt den viertplatzierten 1. FC Bitterfeld-Wolfen. In den vergangenen drei Begegnungen jubelten zweimal die Ammendorfer - einmal endete das Aufeinandertreffen mit eine Unentschieden. Setzt sich dieses Mal BiWo durch?

Nach der ersten Niederlage der Saison beim SV Blau-Weiß Zorbau (0:3) will der SV Fortuna Magdeburg am Donnerstagabend zurück in die Erfolgsspur. Die Auswärtsfahrt führt zur SG Rot-Weiß Thalheim, die in der Vorwoche beim 0:0 gegen Haldensleben ihren zweiten Saisonzähler eingefahren hat. Auch vier der letzten fünf Duell zwischen Thalheim und der Fortuna endeten mit einem Remis.

Morgen, 14:00 Uhr VfB Merseburg VfB Merseburg SSC Weißenfels SSC Weißenfels 14:00 live PUSH

Ein weiteres Spitzenspiel bietet am Freitag die Begegnung zwischen dem VfB Merseburg und dem SSC Weißenfels. Beide sind mit viel Vorschusslorbeeren in die Saison gestartet, zeigten aber zum Auftakt wechselhafte Ergebnisse. Die Merseburger festigten sich zuletzt mit zwei klaren Siegen gegen Westerhausen (6:0) und Sangerhausen (4:1). Der Saalesportclub gewann gegen Halle-Ammendorf (2:1) und Warnau (3:1) ebenfalls zweimal in Folge.

Die Favoritenrolle ist klar verteilt, wenn der SV Eintracht Emseloh und der SV Blau-Weiß Zorbau am Freitag erstmals in der Verbandsliga aufeinandertreffen. Immerhin kommt der Oberliga-Absteiger und Tabellenführer aus Zorbau nach dem Dreier im Gipfeltreffen mit Rückenwind, während sich Emseloh zuletzt zweimal geschlagen geben musste und sich im Mittelfeld einsortiert.

Gewohnt minimalistisch sind der Haldensleber SC und der SV Blau-Weiß Dölau in die neue Serie gestartet. Mit jeweils 8:9 Toren auf dem Konto fielen in ihren Partien die zweitwenigsten Treffer - nur bei Rot-Weiß Thalheim (4:8) fielen bisher noch weniger Tore. Auch in den jüngsten drei Duellen zwischen beiden Teams stand die Defensive im Fokus. Zweimal trennte man sich torlos, im letzten Aufeinandertreffen im Februar siegte der HSC mit 1:0.

Morgen, 14:00 Uhr FSV Barleben Barleben SV 1890 Westerhausen Westerhausen 14:00 live PUSH

Der FSV Barleben und der SV Westerhausen haben zum Start der neuen Saison enttäuscht. Mit nur einem Zähler stehen die Barleber auf dem vorletzten Rang, die Wolfsberg-Elf ist mit drei Punkten mehr auf dem Konto nur zwei Plätze besser. Nun kommt es am Anger zum direkten Duell.

Morgen, 14:00 Uhr VfB 1906 Sangerhausen Sangerhausen SV Dessau 05 Dessau 05 14:00 live PUSH

Als einziges Team der Verbandsliga ist der SV Dessau 05 in dieser Spielzeit noch ungeschlagen. Bereits drei Unentschieden in fünf Partien verhindern allerdings eine bessere Position als Rang sechs. Ganz anders lief es dagegen für den VfB Sangerhausen: In fünf Spielen gingen die Rosenstädter viermal als Verlierer vom Platz. Dies soll sich am Freitag ändern.

Morgen, 15:00 Uhr SSV Havelwinkel Warnau SSV Warnau SC Bernburg SC Bernburg 15:00 live PUSH

Wie in Emseloh kommt es am Tag der Deutschen Einheit auch in der Altmark zu einem Premieren-Duell. Zum ersten Aufeinandertreffen begrüßt der SSV Havelwinkel Warnau den SC Bernburg. Die Bernburger konnten die Liga-Neulinge aus Zorbau (4:1) und Emseloh (3:1) bereits schlagen. Gelingt dies auch gegen den dritten neuen Gegner dieser Saison?

