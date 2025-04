Spitzenspiele für Dingden und Frintrop, Kellerduell in Lowick

Der 26. Spieltag der Landesliga, Gruppe 2 hat einiges zu bieten: Während Oberliga-Absteiger DJK Adler Union Frintrop bereits am Freitagabend Top-Aufsteiger VfB Bottrop zu Gast hat, empfängt Tabellenführer SV Blau-Weiß Dingden einen Tag darauf den formstarken Kontrahenten ESC Rellinghausen. Für den SV Budberg geht es derweil am Sonntag ins Auswärtsspiel bei der SG Essen-Schönebeck. Abstiegskandidat Sportfreunde 97/30 Lowick ist ebenfalls bereits am Freitagabend gefragt, wenn, nach dem überraschenden Sieg gegen den VfB Bottrop in der Vorwoche, auch gegen Tabellennachbar DJK Arminia Kosterhardt drei Punkte eingetütet werden sollen.