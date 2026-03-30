 2026-03-25T14:09:28.761Z

Ligabericht

Spitzenspiele enden Remis, Schwanewede trotz Neu St. Jürgen

18. Spieltag in der Übersicht

von NK · Heute, 00:05 Uhr · 0 Leser
– Foto: FC Ummel

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Kreisliga Osterholz
Hambergen
Pennigbüttel
Dannenberg
Osterholz II

Der 22. Spieltag in der Kreisliga Osterholz hatte einige späte Wendungen und wichtige Punkte im Kampf um die oberen Plätze zu bieten. Besonders an der Spitze blieb es eng. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

Fr., 27.03.2026, 19:30 Uhr
FC Hansa Schwanewede
FC Hansa SchwanewedeSchwanewede
TSV Eiche Neu Sankt Jürgen
TSV Eiche Neu Sankt JürgenN. St Jürgen
2
2
Abpfiff

Schwanewede lag nach Treffern von Ibrahim Artiklar (34.) und Janik Nöding (48.) bereits mit 2:0 in Führung. Doch die Gäste kamen schnell zurück: Moritz Grotheer (50.) verkürzte direkt, ehe Maksymilian Amplewski in der Schlussminute (90.) noch den Ausgleich erzielte. Schwanewede steht trotz des Achtungserfolg auf einen enttäuschenden 13. Platz.

Sa., 28.03.2026, 16:00 Uhr
SV Nordsode
SV NordsodeNordsode
ASV Ihlpohl
ASV IhlpohlIhlpohl
1
4
Abpfiff

Nordsode erwischte mit dem frühen Treffer von Lenn Christoph Nehring (3.) den besseren Start. Doch Ihlpohl drehte die Partie noch vor der Pause durch Tore von Jann-Luka Haase (22.), Jannik Bach (37.) und Lasse Golla (44.). Mika Lascheit setzte in der zweiten Halbzeit (63.) den Schlusspunkt. Ihlpohl gewann erstmals nach fünf Niederlagen in Serie.

Sa., 28.03.2026, 14:00 Uhr
SV Löhnhorst
SV LöhnhorstLöhnhorst
FC Hambergen
FC HambergenHambergen
2
0
Abpfiff

Löhnhorst sicherte sich einen wichtigen Heimsieg. Dean Fedderwitz (28.) und Maurice Bertram (39.) sorgten bereits vor der Pause für klare Verhältnisse gegen Hambergen. Durch den Heimsieg sprangen die Hausherren auf Rang sieben.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Dannenberg
TSV DannenbergDannenberg
TSV Wallhöfen
TSV WallhöfenWallhöfen
1
1
Abpfiff

Im Spitzenspiel trennten sich Dannenberg und Wallhöfen mit einem Remis. Maris Meyerdierks brachte die Hausherren kurz vor der Pause in Führung (44.), doch Johannes Wegener glich im zweiten Durchgang (71.) aus. Beide Teams sind weiterhin durch nur drei Punkte getrennt.

Gestern, 13:00 Uhr
ATSV Scharmbeckstotel
ATSV ScharmbeckstotelATSV Schasto
SG Platjenwerbe / Lesumstotel
SG Platjenwerbe / LesumstotelSG Platjenwerbe
1
3
Abpfiff

Die Gastgeber gingen durch Cedric Böttner (10.) früh in Führung, mussten sich am Ende aber geschlagen geben. Bürcün (35.), Fehrmann (74.) und Kölling (85.) drehten die Partie zugunsten der Gäste. Schasto bleibt tief im Keller und verpasste, den Anschluss wieder herzustellen.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Lilienthal-Falkenberg
SV Lilienthal-FalkenbergSV Li-Fa
TSV Meyenburg
TSV MeyenburgMeyenburg
2
2
Abpfiff
+Video

Der Tabellenführer ließ Punkte liegen. Malik Raho (13.) brachte Lilienthal in Führung, doch Meyenburg glich kurz vor der Pause aus (44.) und ging durch Chris Hybsz (80.) sogar in Führung. Nur zwei Minuten später stellte Jan Westermann (82.) den Endstand her.

Gestern, 15:00 Uhr
SV GW Beckedorf
SV GW BeckedorfBeckedorf
SV Komet Pennigbüttel
SV Komet PennigbüttelPennigbüttel
3
1
Abpfiff

Mann des Spiels war Jannis Niewiem mit einem Dreierpack (45., 61., 90.). Zwischenzeitlich verkürzte Sven Schardelmann (77.) für Pennigbüttel, doch Beckedorf brachte den Sieg souverän über die Zeit.