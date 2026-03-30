Spitzenspiele enden Remis, Schwanewede trotz Neu St. Jürgen

– Foto: FC Ummel

Der 22. Spieltag in der Kreisliga Osterholz hatte einige späte Wendungen und wichtige Punkte im Kampf um die oberen Plätze zu bieten. Besonders an der Spitze blieb es eng. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

Schwanewede lag nach Treffern von Ibrahim Artiklar (34.) und Janik Nöding (48.) bereits mit 2:0 in Führung. Doch die Gäste kamen schnell zurück: Moritz Grotheer (50.) verkürzte direkt, ehe Maksymilian Amplewski in der Schlussminute (90.) noch den Ausgleich erzielte. Schwanewede steht trotz des Achtungserfolg auf einen enttäuschenden 13. Platz.

Nordsode erwischte mit dem frühen Treffer von Lenn Christoph Nehring (3.) den besseren Start. Doch Ihlpohl drehte die Partie noch vor der Pause durch Tore von Jann-Luka Haase (22.), Jannik Bach (37.) und Lasse Golla (44.). Mika Lascheit setzte in der zweiten Halbzeit (63.) den Schlusspunkt. Ihlpohl gewann erstmals nach fünf Niederlagen in Serie.

Löhnhorst sicherte sich einen wichtigen Heimsieg. Dean Fedderwitz (28.) und Maurice Bertram (39.) sorgten bereits vor der Pause für klare Verhältnisse gegen Hambergen. Durch den Heimsieg sprangen die Hausherren auf Rang sieben.

Im Spitzenspiel trennten sich Dannenberg und Wallhöfen mit einem Remis. Maris Meyerdierks brachte die Hausherren kurz vor der Pause in Führung (44.), doch Johannes Wegener glich im zweiten Durchgang (71.) aus. Beide Teams sind weiterhin durch nur drei Punkte getrennt.

Die Gastgeber gingen durch Cedric Böttner (10.) früh in Führung, mussten sich am Ende aber geschlagen geben. Bürcün (35.), Fehrmann (74.) und Kölling (85.) drehten die Partie zugunsten der Gäste. Schasto bleibt tief im Keller und verpasste, den Anschluss wieder herzustellen.

Der Tabellenführer ließ Punkte liegen. Malik Raho (13.) brachte Lilienthal in Führung, doch Meyenburg glich kurz vor der Pause aus (44.) und ging durch Chris Hybsz (80.) sogar in Führung. Nur zwei Minuten später stellte Jan Westermann (82.) den Endstand her.