Spitzenspiele enden ohne Sieger

MAINZ-BINGEN. Der 13. Spieltag in der B-Klasse Mainz-Bingen Ost fand am letzten Wochenende des Oktobers statt.

„Ein sehr verdienter Auswärtssieg. Die erste Halbzeit ist noch größtenteils ausgeglichen gewesen, wobei wir da schon in Führung hätten gehen müssen. Der Bodenheimer Torhüter hat aber zwei bis drei Eins-gegen-eins-Situationen für sich entschieden. Nach der Halbzeit haben wir die Tore gemacht und es nach dem 0:2 souverän zu Ende gespielt“, sagte SG-Spielertrainer Manuel Helmlinger.

„Nach der Verletzung unseres Torwarts und dem kurz darauffolgenden Doppelwechsel von Oppenheim haben wir nach dem 3:0 die Kontrolle im Spiel etwas verloren. Die beiden Tore kurz nach der Halbzeit haben weiter dazu geführt, dass Oppenheim stärker geworden ist. Wir hatten in der zweiten Hälfte noch zwei hundertprozentige Chancen. Am Ende ist das Unentschieden verdient, weil es auch zu Gunsten von Oppenheim hätte kippen können. So leichtfertig darf man eine 3:0-Pausenführung nicht hergeben“, fasste FC-Spielertrainer Stefan Zimmermann zusammen.

Sascha Berges, der sportliche Leiter der SG, berichtete: „Wir haben in einem offenen Spiel vor allem defensiv sehr gut gestanden und als Team alles aktiv wegverteidigt. In der ersten Halbzeit hatten wir die ein oder andere gefährliche Situation, um ein Tor zu erzielen. Nach einem Ballgewinn hat Marc Ebling schnell geschaltet und auf Dennis Martin weitergeleitet, der den Ball ins lange Eck gesetzt hat. In der zweiten Hälfte sind wir offensiv fast gar nicht mehr präsent gewesen, haben aber weiter durch eine kompakte Defensive die drei Punkte mit nach Hause nehmen können. Insgesamt kein Leckerbissen - was zählt, sind die drei Punkte und die geschlossene Mannschaftsleistung.“

Spvgg. Essenheim – 1. FC Nackenheim 1:1 (0:1)

„Es war ein taktisch geprägtes Topspiel mit Höhen und Tiefen auf beiden Seiten. In der ersten Hälfte ist Nackenheim phasenweise die bessere Mannschaft gewesen und hat geführt. Wir sind erst nach dem Gegentreffer besser im Spiel gewesen und haben zur Pause taktisch umgestellt. Nach einem Standard haben wir verdient den Ausgleich gemacht und sind am Drücker gewesen. Leider hat es nicht zu mehr gereicht, aber unterm Strich ein gerechtes Unentschieden“, teilte Spvgg-Trainer Kevin Tscheuschner mit.

Tore: 0:1 Norman Loos (16.), 1:1 Sven Planer (80., per Kopf), Besonderes Vorkommnis: 10-Minuten-Zeitstrafe / Gelbe Karte Plus für Jonas Suhr (90.+3/Spvgg. Essenheim)

UDP Mainz – FVgg. Mombach 3:1 (1:1)

Tiago Pereira Marques, einer der sportlichen Leiter von UDP, äußerte sich folgendermaßen: „Wir sind über die gesamte Spielzeit klar die bessere Mannschaft gewesen und haben uns zahlreiche Chancen herausspielen können. Die Verwertung der Chancen ist eine Sache, an der wir noch arbeiten müssen. Hätten wir diese konsequent genutzt, hätten wir das Spiel schon früher entschieden. Ein verdienter Sieg für unsere Mannschaft.“

Tore: 0:1 Daniel Becker (16.), 1:1 Fabio Caricato (34.), 2:1 Mohammad Rashed (49.), 3:1 Marcio Filipe Do Nascimento Lopes (90.+7, Strafstoß), Besondere Vorkommnisse: 10-Minuten-Zeitstrafen / Gelbe Karten Plus für FVgg. Mombach (55. & 56.) und UDP Mainz (75.), Rote Karten für UDP Mainz (62.) & FVgg. Mombach (87. & 90.+8)

SG Undenheim/Schornsheim - FC Inter Mainz 0:2 (0:1)

„Nach langer Zeit wieder mal ein recht ordentliches Spiel. Zwar immer noch mit vielen Abspiel- und Entscheidungsfehlern, aber ein großer Schritt nach vorne. Die ganze Partie war von Spannung und vielen sehenswerten Aktionen aller Spieler geprägt. Das Glück war dieses Mal auf unserer Seite“, so FC-Trainerin Beate Kiss, die mit der Leistung des Schiedsrichters haderte, da dieser eine Vielzahl an Inter-Angriffen wegen angeblichen Abseits aus Sicht der Gäste zu Unrecht abgepfiffen habe.

Tore: 0:1 Jaime Perez Ferrer (29.), 0:2 Luis Jonathan Gauzin Huerta (75.), Besondere Vorkommnisse: 10-Minuten-Zeitstrafen / Gelbe Karten Plus für Leon Feichtner (SG Undenheim) wegen unsportlichen Verhaltens (38.) & Simon Zuniga-Pandel (Inter Mainz) auch wegen Unsportlichkeit (60.)

TSV Mainz-Ebersheim – FSV Saulheim II 1:1 (0:0)

„Wir konnten nicht an die Leistung aus der Vorwoche anknüpfen und nehmen am Ende glücklich einen Punkt mit. Wir sind insgesamt zu unpräzise gewesen, um unser Spiel aufzuziehen, und hatten Glück, dass Saulheim beste Einschussmöglichkeiten ausgelassen hat. Saulheim hat diszipliniert verteidigt, unseren Spielaufbau gestört und nach vorne immer wieder mit langen Bällen für Gefahr gesorgt. Trotz der langen Unterzahl haben wir nie aufgesteckt und konnten den Rückstand mit großartiger Moral ausgleichen“, resümierte TSV-Trainer Michel Liebscher-Winckler.

Tore: 0:1 Tim Backenstoß (61.), 1:1 Alexander Bargende (79., FE), Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Leonard Webel (TSV Ebersheim) wegen wiederholten Foulspiels (54.)