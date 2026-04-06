Spitzenspiel zwischen Otterfing und Kreuth endet unentschieden

Fußball Kreisklasse 5 Spiele TSV Otterfing - FC Real Kreuth – Foto: Christian Scholle

Das Spitzenspiel der Kreisklasse 2 endete 2:2. Darching und Weyarn feierten wichtige Siege im Tabellenkeller.

Ein intensives Duell lieferten sich der TSV Otterfing und der FC Real Kreuth am Karsamstag beim Spitzenspiel der Kreisklasse 2. Wichtige Siege im Tabellenkeller feierten die DJK Darching und der TSV Weyarn. Die Partie zwischen Rottach und Brunnthal war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet. TSV Otterfing – FC Real Kreuth 2:2 (0:1) Tore: 0:1 Nadler (17./FE), 0:2 K. Kölbl (65.), 1:2 A. Eder (76.), 2:2 Schliersmair (83.). Zeitstrafen: M. Eder (20./Otterfing), S. Eder (57./Otterfing). Gelb-Rot: M. Eder (21./Otterfing), T. Frank (67./Kreuth). Den besseren Start ins Topspiel am Nordring erwischten die Kreuther, die nach 18 Minuten durch einen berechtigten Strafstoß in Führung gingen, den Matthias Nadler souverän verwandelte. Dann leistete sich Otterfings Magnus Eder gleich zwei Undiszipliniertheiten und sah nach 20 Minuten die Ampelkarte. Kreuth hatte fortan viel Ballbesitz, wurde aber nur selten zwingend. Nach einer Zeitstrafe gegen Simon Eder erhöhte Kilian Kölbl für die Gäste in doppelter Überzahl auf 2:0. Nachdem auch Kreuths Tobias Frank Gelb-Rot sah, ging es mit Zehn-gegen-Zehn weiter, und die Hausherren kamen zurück.

Otterfing erhöhte den Druck, Kreuth spielte seine Konter nicht sauber genug aus. Die TSV-Kicker nutzten zwei Fehler im Spielaufbau der Gäste zum Ausgleich. Andreas Eder verkürzte, Julian Schliersmair stellte den 2:2-Endstand her. „Aufgrund der langen Unterzahl und des Spielverlaufs müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein. Das Unentschieden ist auch ein gerechtes Ergebnis“, resümiert TSV-Abteilungsleiter Dominik Urban.

„Wir haben bis zum 2:0 eine super Partie gespielt, aber vergessen, den Stecker zu ziehen“, erklärt FC-Coach Michael Zieringer. „Damit haben wir einen eigentlich schon erledigten Gegner wieder stark gemacht.“ DJK Darching – SV Bad Tölz 3:0 (2:0) Tore: 1:0 Adelsberger (16.), 2:0 Juric (23.), 3:0 Brunner (82.). Zeitstrafe: Pölt (75./Darching) In der ersten Viertelstunde waren die Darchinger gegen den SV Bad Tölz noch verunsichert. Dann fanden die Hausherren immer besser in die Partie, erarbeiteten sich mehr Möglichkeiten und gingen durch Treffer von Alexander Adelsberger und Dario Juric noch im ersten Durchgang mit 2:0 in Führung. „Bis zur Pause haben wir super gespielt. Die zweite Halbzeit hat Bad Tölz gehört, aber wir haben nicht viel zugelassen“, berichtet DJK-Trainer Patrick Lachemeier, der mit Johannes Schneider ein erfolgreiches Trainer-Debüt gab.

Die DJK verteidigte nach dem Seitenwechsel gut, und nach dem 3:0 von Jakob Brunner war das Spiel entschieden. „Hauptsache, wir haben gewonnen. Wir müssen jetzt fleißig weitertrainieren“, resümiert Lachemeier. TSV Weyarn – SC Rot-Weiß Bad Tölz 3:1 (0:1) Tore: 0:1 Geisler (30.), 1:1/2:1 Wacker (74./76.), 3:1 Schreiner (90.+4). Gelb-Rot: Geisler (77./Tölz), Weber (78./Tölz). Binnen vier Minuten drehte der TSV Weyarn das Spiel gegen den SC RW Bad Tölz. Die Heimischen hatten die erste Halbzeit gut im Griff, ließen aber zu viele Möglichkeiten liegen. Nach einer halben Stunde trafen die Gäste aus dem Nichts zum 1:0. Nach der Pause taten sich die Klosterdörfler gegen tief stehende Tölzer, bei denen immer mehr die Kräfte schwanden, aber weiter schwer.

In nur zwei Minuten schoss Christian Wacker den TSV mit 2:1 in Führung. Die Gäste sahen noch zwei Ampelkarten, ehe Christoph Schreiner mit dem 3:1 den Deckel draufmachte. „Es war kein gutes Spiel, aber am Ende zählen nur die drei Punkte“, sagt TSV-Trainer Michael Hub. „Der Sieg war aufgrund der zahlreichen Chancen absolut verdient und die Undiszipliniertheiten des Gegners haben uns in die Karten gespielt.“