Spitzenspiel zwischen Esens und Großefehn – Pewsum empfängt Middels

Am kommenden Wochenende steht der 23. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 1 an. Während es bei Esens und Großefehn im Spitzenspiel zur Sache kommt, kämpfen mehrere Teams um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Ein Überblick zu den Spielen am Wochenende: