Spitzenspiel zwischen dem TSV Schmiden und dem TSV Gaildorf

Der Auftakt zur Saison in der Bezirksliga Rems/Murr/Hall brachte klare Ergebnisse, überraschende Offensivleistungen und einige enge Partien. Spitzenreiter Gaildorf eröffnete die Liga mit einem 8:2 gegen Kreßberg, während Unterweissach TURA Untermünkheim 3:0 besiegte. Michelfeld und Allmersbach mussten deutliche Niederlagen hinnehmen. Am zweiten Spieltag kommt es zu mehreren brisanten Duellen: Spitzen- und Mittelfeldteams wollen ihre Position festigen, während die Absteiger und Verlierer des ersten Spieltags Punkte dringend benötigen.
Unterweissach startete stark und besiegte TURA Untermünkheim 3:0. Obersontheim musste am 1. Spieltag zusehen. Für Unterweissach geht es darum, die Defensive stabil zu halten und offensiv erneut Akzente zu setzen.
Rudersberg steht vor dem ersten Ligaspiel. Nellmersbach unterlag am 1. Spieltag gegen Schmiden 1:5. Rudersberg will gegen den Titelkandidaten ein erstes Zeichen setzen.
Schmiden gewann am 1. Spieltag deutlich 5:1 gegen Nellmersbach. Gaildorf eröffnete die Saison mit einem 8:2-Sieg gegen Aufsteiger Kreßberg und geht als Tabellenführer ins Spiel. Es verspricht eine Offensivschlacht zwischen zwei torgefährlichen Teams zu werden.
Kreßberg musste zum Auftakt eine deutliche 2:8-Niederlage gegen Gaildorf hinnehmen. Schwaikheim erzielte gegen Urbach ein spektakuläres 5:5-Unentschieden. Beide Mannschaften werden versuchen, die Defensive zu stabilisieren und offensiv effizienter zu sein.
SC Urbach kam zu einem 5:5-Unentschieden gegen Schwaikheim, während Oppenweiler-Strümpfelbach mit 3:2 gegen Mainhardt erfolgreich war. Spannung ist garantiert, da beide Teams bereits zahlreiche Tore erzielt haben.
Mainhardt verlor zum Auftakt knapp mit 2:3 gegen Oppenweiler-Strümpfelbach, Schornbach gewann 3:1 gegen Breuningsweiler. Mainhardt will die ersten Punkte einfahren, Schornbach die Siegesserie starten.
Absteiger Breuningsweiler unterlag Schornbach 1:3, Allmersbach feierte gegen Michelfeld einen 5:0-Auftakterfolg. Es wird ein richtungsweisendes Duell für die kommenden Wochen.
Michelfeld kassierte ein 0:5 gegen Allmersbach, TURA Untermünkheim verlor 0:3 gegen Unterweissach. Beide Teams streben die ersten Saisontore und Punkte an. Die Offensive muss dringend Akzente setzen, um gegen den kommenden Gegner erfolgreich zu sein.
