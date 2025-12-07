Spitzenspiel in der Kreisliga B, Gruppe 2. – Foto: Moritz Becker

Spitzenspiel zum Start der Rückrunde in Hünxe Der Tabellenführer trifft auf den direkten Verfolger, Erster gegen Zweiter, beide mit 13 absolvierten Spielen. Verlinkte Inhalte Kreisliga B2 RE/BOH SV Rees STV Hünxe

In der Kreisliga B, Gruppe 2, kommt es am zweiten Advent zum Spitzenspiel und mehr Topduell geht aktuell nicht. Der STV Hünxe empfängt am heutigen Sonntagnachmittag den SV Rees.

Heute, 15:30 Uhr STV Hünxe STV Hünxe SV Rees SV Rees 15:30 live PUSH

Die Ausgangslage ist klar: Die Elf von Marvin Schweds steht mit 36 Punkten und einem starken Torverhältnis an der Spitze, Rees folgt mit 29 Punkten. Mit einem Heimsieg könnte der STV den Vorsprung auf satte zehn Punkte ausbauen und frühzeitig einen riesigen Schritt in Richtung Meisterschaft machen. Für die Elf von Spielertrainer Pascal Hühner ist es hingegen die Chance, den Titelkampf noch einmal richtig spannend zu gestalten und näher heran zu rücken.

Heimstärke der Hausherren Besonders brisant: Gespielt wird auf dem Kunstrasen in Hünxe, wo der STV in dieser Saison kaum angreifbar ist. Eine stabile Defensive, hohe Laufbereitschaft und viel Spielfreude nach vorne sprechen bislang klar für die Hausherren. Rees reist allerdings mit viel Offensivpower an und hat ebenfalls mehrfach bewiesen, dass man auch gegen Topteams liefern kann.