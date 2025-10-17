– Foto: Michelle Luka

Spitzenspiel zum Rückrundenauftakt U17 des VfL Wolfsburg empfängt Magdeburg – Holm-Team will Tabellenführung behaupten Verlinkte Inhalte U17-DFB-NL Gr. B Wolfsburg Magdeburg

Für die U17 des VfL Wolfsburg steht am Samstag (12 Uhr) im AOK Stadion der Start in die Rückrunde der DFB-Nachwuchsliga auf dem Programm. Gegner ist der 1. FC Magdeburg – und damit ein direkter Konkurrent im engen Titelrennen der Vorrundengruppe B. Während die übrigen VfL-Teams in der Länderspielpause pausieren, beginnt für die Jungwölfe die heiße Phase der Saison.

Nach dem 1:1 im Hinspiel und zuletzt einem weiteren Remis in Halle geht die Mannschaft von Trainer Tobias Holm als Spitzenreiter in das Duell. Mit 14 Punkten führt der VfL vor Tennis Borussia Berlin (13) sowie Magdeburg und Halle (je 11). „Schon vor der Saison war klar, dass diese Gruppe extrem eng wird. Sechs Spiele sind noch zu gehen, und fünf Teams kämpfen um die ersten drei Plätze. Wir dürfen uns keinen Ausrutscher erlauben“, betont Holm. Magdeburg mit starker Defensive

Der kommende Gegner reist mit Selbstvertrauen an. Drei Siege in Folge ohne Gegentor haben den FCM in Schlagdistanz zur Tabellenspitze gebracht. Insgesamt kassierten die Elbestädter erst drei Gegentreffer in sechs Partien – Ligabestwert. Holm warnt: „Magdeburg verteidigt sehr stabil, sowohl im hohen Pressing als auch tief in der eigenen Hälfte. Im Hinspiel hatten wir nur wenige klare Möglichkeiten. Daher müssen wir die Chancen, die wir bekommen, eiskalt nutzen.“ Starke Bilanz im eigenen Stadion