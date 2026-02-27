Spitzenspiel zum Restart, Hankensbüttel empfängt den Spitzenreiter

– Foto: Horst Vogler

Mit dem 18. Spieltag endet die Winterpause, für die Teams (mit Ausnahme von Hehlingen und TV Jahn) ist es das erste Pflichtspiel im Jahr 2026. An der Spitze liegen der SSV Vorsfelde II und der TSV Hillerse mit jeweils 35 Punkten gleichauf, dahinter lauert Lupo Martini Wolfsburg II mit 31 Zählern.

Aufsteiger VfB Fallersleben II steht mit 17 Punkten im unteren Tabellendrittel und benötigt Zähler im Kampf um den Klassenerhalt. Mit dem TSV Ehmen reist eine Mannschaft aus dem oberen Mittelfeld an, die nach 16 Spielen 27 Punkte gesammelt hat. Ehmen kann mit einem Erfolg den Abstand nach hinten vergrößern und den Blick nach oben richten. Fallersleben wiederum würde sich mit einem Heimsieg spürbar Luft verschaffen.

Lupo Martini Wolfsburg II – FC Brome 1919 Lupo Martini Wolfsburg II geht als Tabellendritter in die Partie und will den Druck auf das Führungsduo hochhalten. Gegner FC Brome 1919 rangiert mit 15 Punkten im unteren Bereich und braucht jeden Zähler im Abstiegskampf. Die Rollen sind tabellarisch klar verteilt, doch gerade zum Re-Start sind Überraschungen nicht ausgeschlossen. Für die Laubach-Elf zählt im Aufstiegsrennen dennoch nur ein Heimsieg.

TSV Hillerse – TV Jahn Wolfsburg Der TSV Hillerse geht punktgleich mit dem Spitzenreiter in den Spieltag und stellt mit 56 Treffern die stärkste Offensive der Liga. Schlusslicht TV Jahn Wolfsburg hat bislang einen Punkt geholt und konnte letzte Woche auch gegen Hehlingen nicht punkten. Die Ausgangslage ist eindeutig mehr als eindeutig. Hillerse will vorlegen und den Platz an der Sonne behaupten.

MTV Isenbüttel – VfR Wilsche-Neubokel Mit 26 Punkten belegt der MTV Isenbüttel Rang sechs und möchte den Anschluss an die Spitzengruppe halten. Der VfR Wilsche-Neubokel folgt mit 23 Zählern und kann mit einem Auswärtssieg gleichziehen. Beide Teams bewegen sich im gesicherten Mittelfeld, könnten aber mit einer Serie nach oben schielen. Entsprechend richtungsweisend ist das direkte Duell.

TSV Hehlingen – SV Gifhorn Der TSV Hehlingen (19 Punkte) benötigt weiter Abstand zur Gefahrenzone, letzte Woche konnte man in den letzten Minuten einen 2:0 Sieg gegen Jahn Wolfsburg einfahren. Die SV Gifhorn (25 Punkte) rangiert im oberen Mittelfeld und will seine Position festigen. Für Hehlingen wäre ein Heimsieg wichtig, um nicht weiter nach unten zu rutschen. Gifhorn könnte mit drei Punkten den Druck auf die vorderen Plätze erhöhen.

VfL Wahrenholz – FC Schwülper Der VfL Wahrenholz steht bei 20 Punkten und damit im großen Mittelfeldsumpf der Liga. Aufsteiger FC Schwülper kämpft mit 12 Zählern gegen den drohenden Abstieg. Für Schwülper zählt im engen Tabellenkeller jeder Punkt. Wahrenholz kann mit einem Heimsieg den Vorsprung nach unten ausbauen.