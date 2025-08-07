Spitzenspiel zum Landesliga-Start - wie schlagen sich die Aufsteiger?

Zum Start in die neue Spielzeit der Landesliga Württemberg, Staffel 3, messen sich direkt der Zweite und Dritte der Vorsaison. Außerdem stehen für die Aufsteiger die ersten Aufgaben an.
Aufsteiger VfL Mühlheim startet mit einem Heimspiel gegen den SV Zimmern. Die Gäste landeten in der Vorsaison auf dem fünften Platz und wollen mit einem Sieg beim Neuling starten.
Der FC Albstadt geht favorisiert ins Heimspiel gegen Neuling Spvgg Freudenstadt. Der Aufsteiger will beim Neunten der letzten Saison die ersten Punkte der Spielzeit sammeln.
Der TSV Harthausen/Scher und der SC 04 Tuttlingen landeten im unteren Mittelfeld der Tabelle. Im ersten Spiel der neuen Saison wollen beide Teams dreifach punkten.
Nach der Bezirksliga-Meisterschaft startet der SSC Tübingen mit einem Heimspiel gegen den VfL Pfullingen. Die Gäste sind erst aus der Verbandsliga abgestiegen.
Die Zweitvertretung der TSG Balingen will sich möglichst rasch nach dem Abstieg erholen und eine wichtige Rolle spielen. Zum Start erwartet die TSG den SV Croatia Reutlingen.
Der Vierte der Vorsaison erwartet den Sechsten - im Duell zwischen dem VfB Bösingen und dem SV Nehren wird eine Partie auf Augenhöhe erwartet.
Der SV Seedorf beendete die letzte Spielzeit auf dem siebten Platz und erwartet zum Start die TuS Ergenzingen. Der Aufsteiger will mit einem Auswärtsdreier starten.
Beide Teams beendeten die alte Saison punktgleich, doch das Torverhältnis entschied, dass der VfL Nagold Zweiter wurde und in die Relegation ging. Nun kommt es zum Start direkt zum Duell zweier Aufstiegskandidaten.
