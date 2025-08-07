 2025-08-07T08:03:27.630Z

Allgemeines
Spitzenspiel zum Landesliga-Start - wie schlagen sich die Aufsteiger?

Landesliga Württemberg, Staffel 3: Die Übersicht aller Partien des 1. Spieltags

Zum Start in die neue Spielzeit der Landesliga Württemberg, Staffel 3, messen sich direkt der Zweite und Dritte der Vorsaison. Außerdem stehen für die Aufsteiger die ersten Aufgaben an.

Sa., 09.08.2025, 15:30 Uhr
VfL Mühlheim
VfL MühlheimVfL Mühlheim
SV Zimmern
SV ZimmernSV Zimmern
15:30

Aufsteiger VfL Mühlheim startet mit einem Heimspiel gegen den SV Zimmern. Die Gäste landeten in der Vorsaison auf dem fünften Platz und wollen mit einem Sieg beim Neuling starten.

Sa., 09.08.2025, 15:30 Uhr
FC 07 Albstadt
FC 07 AlbstadtFC Albstadt
Spvgg Freudenstadt
Spvgg FreudenstadtFreudenst.
15:30

Der FC Albstadt geht favorisiert ins Heimspiel gegen Neuling Spvgg Freudenstadt. Der Aufsteiger will beim Neunten der letzten Saison die ersten Punkte der Spielzeit sammeln.

Sa., 09.08.2025, 15:30 Uhr
TSV Harthausen/Scher
TSV Harthausen/ScherHartha./Sch.
SC 04 Tuttlingen
SC 04 Tuttlingen04Tuttlingen
15:30

Der TSV Harthausen/Scher und der SC 04 Tuttlingen landeten im unteren Mittelfeld der Tabelle. Im ersten Spiel der neuen Saison wollen beide Teams dreifach punkten.

So., 10.08.2025, 14:00 Uhr
SSC Tübingen
SSC TübingenSSC Tübingen
VfL Pfullingen
VfL PfullingenVfL Pfullin.
14:00

Nach der Bezirksliga-Meisterschaft startet der SSC Tübingen mit einem Heimspiel gegen den VfL Pfullingen. Die Gäste sind erst aus der Verbandsliga abgestiegen.

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
TSG Balingen
TSG BalingenBalingen II
SV Croatia Reutlingen
SV Croatia ReutlingenCroatia Reut
15:00

Die Zweitvertretung der TSG Balingen will sich möglichst rasch nach dem Abstieg erholen und eine wichtige Rolle spielen. Zum Start erwartet die TSG den SV Croatia Reutlingen.

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
VfB Bösingen
VfB BösingenBösingen
SV Nehren
SV NehrenSV Nehren
15:00

Der Vierte der Vorsaison erwartet den Sechsten - im Duell zwischen dem VfB Bösingen und dem SV Nehren wird eine Partie auf Augenhöhe erwartet.

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
SV Seedorf
SV SeedorfSV Seedorf
TuS Ergenzingen
TuS ErgenzingenErgenzingen
15:00

Der SV Seedorf beendete die letzte Spielzeit auf dem siebten Platz und erwartet zum Start die TuS Ergenzingen. Der Aufsteiger will mit einem Auswärtsdreier starten.

Mi., 20.08.2025, 19:00 Uhr
VfL Nagold
VfL NagoldVfL Nagold
SG Empfingen
SG EmpfingenSG Empfingen
19:00

Beide Teams beendeten die alte Saison punktgleich, doch das Torverhältnis entschied, dass der VfL Nagold Zweiter wurde und in die Relegation ging. Nun kommt es zum Start direkt zum Duell zweier Aufstiegskandidaten.

