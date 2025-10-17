Spitzenspiel zum Hinrundenabschluss in Gretesch

Am Sonntag trifft die SG TSG Gretesch/Osnabrücker SC auf den SV Heidekraut Andervenne. Beide Teams gehören zu den stärksten Mannschaften der Oberliga Niedersachsen West. Während Gretesch die Hinrunde mit einem Sieg abschließen will, reist Andervenne mit großem Respekt, aber auch mit viel Selbstvertrauen an.

Zum Abschluss der Hinrunde erwartet die SG TSG Gretesch/Osnabrücker SC ein echtes Spitzenspiel. Der Tabellenzweite empfängt den SV Heidekraut Andervenne, der mit nur drei Punkten Rückstand in Schlagdistanz zur Spitze liegt. Beide Mannschaften haben bislang eine überzeugende Saison gespielt – entsprechend hoch sind die Erwartungen an das Duell.

SG-Trainer Johannes Müller fordert von seinem Team eine klare Leistungssteigerung im Vergleich zu den jüngsten Heimauftritten: „Die letzten drei Heimspiele waren vom Spielerischen her nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Daher liegt unser voller Fokus darauf, es wieder besser zu machen.“ Nach mehreren Wochen mit personellen Engpässen kann Müller nun wieder aus dem Vollen schöpfen: „Die Kadersituation hat sich im Vergleich zur Vorwoche deutlich entspannt.“ Das Ziel für Sonntag ist entsprechend klar formuliert: „Wir wollen die Hinrunde mit einem Sieg abschließen. Mit Andervenne kommt aber sicherlich auch ein starker Gegner zu uns – die Mannschaft ist eingespielt und hat sich in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt. Wir werden daher eine wirklich gute Leistung brauchen, um das Spiel zu gewinnen.“

Auch der Gast aus Andervenne geht mit Respekt, aber keineswegs ohne Ambitionen in die Partie. Trainer Patrick Lonnemann weiß, was sein Team erwartet: „Am Sonntag treffen wir auswärts auf den Tabellenzweiten. Gretesch/OSC steht nicht ohne Grund so weit oben: Sie präsentieren sich in dieser Saison extrem stabil und stellen mit nur vier Gegentoren die zweitbeste Defensive der Liga.“ Dennoch sieht Lonnemann seine Mannschaft gut gerüstet: „Uns erwartet ein intensives Spiel, in dem wir von der ersten Minute an hellwach sein müssen. Mit unserem Teamgeist ist aber vieles möglich.“