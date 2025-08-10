Spitzenspiel zum Auftakt an der Pottkuhle

Der VfV 06 Hildesheim beginnt die neue Oberliga-Saison mit einem echten Topspiel. Am Sonntag (15 Uhr) empfängt die Mannschaft von Trainer Ridha Kitar den Mitfavoriten Atlas Delmenhorst – ein Duell zweier Teams, die in den vergangenen Jahren regelmäßig um den Aufstieg in die Regionalliga mitgespielt und den Landespokal gewonnen haben.

Nach einem umfangreichen Kaderumbau im Sommer setzt Kitar auf eine Mischung aus elf Neuzugängen, einem 24-Mann-Kader mit gesunder Konkurrenzsituation und einer veränderten taktischen Ausrichtung. Ziel ist es, von Beginn an im oberen Tabellenbereich Fuß zu fassen. Ein Auftaktsieg wäre für dieses Vorhaben ein wichtiges Signal – auch wenn mit Atlas Delmenhorst und dem TuS Bersenbrück gleich zu Saisonbeginn zwei der stärksten Ligakonkurrenten warten.

Die jüngste Pokalpartie beider Teams, die der VfV 06 im Elfmeterschießen für sich entschied, hat gezeigt, wie eng dieses Duell verlaufen kann. In der ersten Halbzeit dominierte Hildesheim, nach der Pause übernahm Delmenhorst das Kommando. Ähnlich ausgeglichen dürfte auch das Ligaduell werden, in dem Kleinigkeiten den Ausschlag geben könnten.