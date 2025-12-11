Spitzenspiel zum Abschluss in Düsternort

– Foto: Christoph Kulhoff

Der SV Atlas Delmenhorst bestreitet am Samstag sein letztes Pflichtspiel des Jahres – und es wird ein echter Höhepunkt. Zum Nachholspiel des neunten Spieltags gastiert der Tabellendritte TuS Bersenbrück im Stadion an der Düsternortstraße. Anstoß ist bereits um 13:30 Uhr. Beide Mannschaften liegen punktgleich in Lauerstellung hinter Spitzenreiter Germania Egestorf-Langreder und gehen mit Ambitionen in dieses direkte Duell.

Der Blick auf die Tabelle zeigt die Brisanz der Begegnung. Atlas und Bersenbrück stehen mit jeweils 31 Punkten auf den Plätzen zwei und drei. Nur die Tordifferenz trennt beide – und die Aussicht, das Jahr mit einem Sieg unmittelbar hinter dem Tabellenführer zu beenden, verleiht der Partie zusätzliche Bedeutung. Bersenbrück reist mit Rückenwind an. Die Mannschaft von Trainer Andy Steinmann setzte sich zuletzt souverän mit 3:0 gegen Heeslingen durch und überzeugte vor allem in der Schlussphase. Offensiv präsentieren sich die Gäste in dieser Saison variabel: Bereits 40 Treffer machen den TuS zu einem der torstärksten Teams der Liga.

Atlas hingegen kam gegen Eintracht Braunschweig II nicht über ein 1:1 hinaus. Der Tabellenzweite dominierte weite Strecken der Partie, ließ jedoch Chancen auf eine vorzeitige Entscheidung ungenutzt und kassierte spät den Ausgleich. Entsprechend groß ist der Wunsch, das Fußballjahr 2025 mit einem Erfolgserlebnis abzuschließen. Beide Teams gehen voraussichtlich in Bestbesetzung in das Spitzenspiel. Beim SV Atlas waren in der Vorwoche nahezu alle Stammkräfte an Bord, was sich auch im engagierten, wenn auch letztlich unvollendeten Auftritt gegen Braunschweig widerspiegelte.