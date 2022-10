Spitzenspiel! VfB Lübeck trifft auf Drochtersen/Assel Der Tabellenführer trifft auf den Tabellenvierten.

Als Start in eine weitere englische Woche steht die nächste Heimaufgabe für den VfB Lübeck auf dem Programm: Am Freitag um 19.30 Uhr steht auf der Lohmühle die Partie des 16. Spieltags der Regionalliga Nord gegen die SV Drochtersen/Assel auf dem Programm. Wir haben wie üblich die wichtigsten Infos rund um die Partie zusammengetragen.

Sportliche Lage

Ausgangslage: Der VfB ist auch nach der ersten Punktspielniederlage seit April in der vergangenen Woche (0:1 in Flensburg) mit 30 Zählern aus 13 Spielen (neun Siege, drei Remis, eine Niederlage) bei 29:8 Toren weiterhin souveräner Tabellenführer der Regionalliga Nord. Die SV Drochtersen/Assel hat aus ihren bislang 15 Partien sieben Siege, vier Remis und vier Niederlagen zu Buche stehen und rangiert mit 30:20 Toren und 25 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz. Zuletzt gab es ein 3:3-Unentschieden gegen Holstein Kiel II.

Personelle Situation VfB Lübeck: Weiterhin fallen Eric Gründemann mit einer Fußverletzung und Mats Facklam mit Adduktorenbeschwerden aus. Die Verletzung von Felix Drinkuth aus dem Spiel in Flensburg ist als Bänder- und Kapselverletzung im Sprunggelenk diagnostiziert worden – der Angreifer fällt damit zumindest am Freitag ebenfalls aus. Vjekoslav Taritas wird aufgrund von Leistenbeschwerden nicht zum Kader gehören. Bei zwei, drei weiteren noch leicht angeschlagenen Akteuren entscheidet sich der Einsatz erst am Spieltag. Christopher Barkmann und Oskar von Esebeck aus der U23 rücken in den Spieltagskader.

Das sagt Trainer Lukas Pfeiffer: „Es war tatsächlich ein bisschen ungewohnt für uns, mal wieder ein Spiel zu verlieren. Wir haben ein paar Tage gebraucht, um damit umzugehen. Am Ende haben wir es aber gut gelöst und einige Dinge angesprochen, die wir wieder besser machen werden. Da bin ich guter Dinge, dass wir das alles auch wiedersehen werden, was wir in dieser Saison ja auch schon auf den Platz gebracht haben. Auf den Gegner sind wir gut vorbereitet. Drochtersen hat zwar in den letzten Wochen ein bisschen Federn gelassen. Aber die Mannschaft bringt viele Facetten mit: gute Standards, gutes Umschaltspiel und aktuell auch einen Knipser vorne drin. Der VfB hat sich gegen diesen Gegner auch oft schwergetan, auch wenn die Spiele und die Mannschaften nicht unbedingt vergleichbar sind. Aber wir wollen natürlich alles daran setzen, auch endlich mal ein Heimspiel gegen Drochtersen zu gewinnen. Wir haben in dieser Saison eine andere Sicherheit und mehr Erfahrung auf dem Platz. Unsere Fans entwickeln zudem eine richtige Wucht, da fallen mir einige Gründe ein, warum es klappt.“

Rahmendaten

Anstoß: Freitag, 19.30 Uhr, Stadion an der Lohmühle.

Stadionöffnung: Die Stadiontore öffnen um 18.00 Uhr. Bereits um 17.30 Uhr öffnen das Kassencenter und der Fanshop in der Container-Anlage vor der Sparkassen-Tribüne.

Tickets: Bis zum Donnerstagabend wurden inklusive der Dauerkarten 2.377 Karten für die Partie abgesetzt. Es sind noch genügend Tickets in allen Bereichen verfügbar. Noch bis kurz vor dem Anpfiff können Karten für das Spiel auch über den Online-Ticketshop und die Vorverkaufsstellen gebucht werden. Ab 17.30 Uhr öffnen die Tageskassen in der Container-Anlage vor der Sparkassen-Tribüne, ab 18.00 Uhr die Kassen für die Pappelkurve, die Alte Holze und den Gästebereich.

Schiedsrichter: Als Unparteiischer ist Florian Pötter (FC Voran Ohe) angesetzt. Als Assistenten stehen ihm Dr. Gerrit Breetholt und Florian Schwarze zur Seite. Unter der Leitung des Hamburger Regionalliga-Schiedsrichters bestritt der VfB bislang zwei Pflichtspiele, die beide auf der Lohmühle gewonnen wurden, das letzte im April mit 1:0 gegen Werder Bremen II.

Balljungs: Die U16-Mannschaft wird diese Aufgabe im Punktspiel gegen die SV Drochtersen/Assel übernehmen.

Auflaufmannschaften: An den Händen der Spieler und der Mannschaft aus Drochtersen werden diesmal Kinder der 1. F-Jugend des ATSV Stockelsdorf und der 2. F-Jugend von Fortuna St. Jürgen mit auflaufen.

Statistik und Bilanz: Insgesamt trafen der VfB und die SV Drochtersen/Assel bislang in elf Pflichtspielen aufeinander, erstmals spielte man in der Saison 2015/16 gegeneinander. Dabei spricht die Bilanz gegen den VfB: Es gab bislang aus VfB-Sicht zwei Siege, vier Unentschieden und fünf Niederlagen bei einem Torverhältnis von 15:18. In der vergangenen Saison trafen beide Mannschaften in der Hauptrunde der Regionalliga, Staffel Nord, aufeinander. Nach einer 0:3-Auswärtsniederlage im Oktober sicherte sich Lübeck trotz Unterzahl am 26. Februar mit einem 2:2 gegen den direkten Konkurrenten aus Drochtersen auf der Lohmühle den Einzug in die Meisterrunde.

Fanshop & Service

Lohmühlen ECHO: Die Stadionzeitung erscheint zum Spiel gegen die SV Drochtersen/Assel mit einem Umfang von 56 Seiten. Sie ist online kostenlos zum Download verfügbar und ist auch in der VfB-App aufrufbar. Print-Exemplare können für 1 Euro pro Exemplar am Stadion erworben werden. Im VIP-Bereich und im Medienarbeitsraum liegen kostenfreie Exemplare bereit.

Fanshop: Ab 17.30 Uhr öffnet der Haupt-Fanshop in der Container-Anlage seine Türen. Ab 18.00 Uhr sind dann auch in der Pappelkurve und in der Fanmeile vor der Sparkassen-Tribüne die Fanartikel-Stände geöffnet.

Fanartikel des Tages: Passend zur beginnenden kühleren Jahreszeit ist am Freitag zum Spiel gegen die SV Drochtersen/Assel das VfB-Sitzkissen im Preis reduziert und im Stadion schon für 8 Euro (statt 13 Euro) zu haben.

Stadtwerke-Trikottausch: In der Halbzeitpause wird die B-Juniorinnen-Mannschaft des TSV Trittau von VfB-Partner Stadtwerke Lübeck einen Satz neue Trikots im Rahmen der Aktion Trikottausch überreicht bekommen.

Verkehrssituation

Anreise: Die Anfahrt zum Stadion ist derzeit auf allen üblichen Wegen möglich. Es gibt keine Verkehrsbehinderungen oder Zufahrtsbeschränkungen.

Parkplätze: Der Parkplatz an der Schule ist für VIP-Gäste, Medien und Offizielle reserviert. Der P+R-Parkplatz und die Parkplätze an der Hansehalle sind uneingeschränkt verfügbar.

Das Spiel außerhalb des Stadions

Liveticker: Dei VfB-Website hat auch für das Punktspiel gegen die SV Drochtersen/Assel den gewohnten Liveticker im Angebot. Einfach reinklicken unter https://liveticker.vfb-luebeck.de. Auch auf den Social-Media-Kanälen wird informiert.

TV-Übertragung: Das Spiel wird erneut über einen kostenpflichtigen Livestream bei sporttotal.tv gezeigt. Der Stream, der in Zusammenarbeit zwischen dem VfB, Sporttotal.tv und dem Lübecker Medientechnikunternehmen Memtex mit zwei manuell betriebenen Kameras, Wiederholungen und Kommentar produziert wird, kann für fünf Euro gebucht werden. Als Kommentator fungiert diesmal Jan Hinrichsen. Ein Ticket für den Stream ist über diesen Link buchbar: https://www.sporttotal.tv/ma6263d2c2.