Spitzenspiel unter Spannung

Wenn am Sonntag um 15:00 Uhr der Tabellenführer SV Bruchhausen-Vilsen den TuS Wagenfeld empfängt, treffen zwei Mannschaften aufeinander, die nicht nur formstark, sondern taktisch wie mental voll im Saft stehen. Für beide Trainer ist klar: Dieses Spiel ist ein Schlüsselereignis der Saison – mit offenem Ausgang.

„Ein Spiel, in dem Kleinigkeiten entscheiden“ – Hohnstedt und Klein blicken mit Respekt und Ambition auf das Topspiel

So., 11.05.2025, 15:00 Uhr

Dennoch sieht Hohnstedt den Gegner in der Favoritenrolle: „Wir wissen ganz genau, was Bruchhausen für Stärken hat. Ihre Offensivqualität ist Wahnsinn.“ Die Vorbereitung seines Teams sei daher klar ausgerichtet: „Wir müssen 90, 95 Minuten unfassbar aktiv sein, zweikampfstark, laufbereit und sehr konzentriert. Fehler dürfen wir uns kaum erlauben.“

Für den Trainer ist die Partie mehr als nur ein Härtetest: „Das ist wahrscheinlich das schwerste Spiel der Saison.“ Der Druck, so Hohnstedt, liege allerdings beim Gastgeber: „Bruchhausen ist noch nicht durch, sie haben wahrscheinlich mehr Druck als wir. Aber alle Mannschaften in dieser Liga hätten gerne diesen Druck.“ Die Marschroute des TuS sei jedenfalls eindeutig: „Wir wollen jedes Spiel gewinnen – auch in Bruchhausen. Wir fahren nicht hin, um zu gratulieren.“

Klein sieht Finale eins von drei

SVB-Trainer Torsten Klein macht keinen Hehl aus der Bedeutung der Partie: „Heimspiel, das Eins-von-Drei-Endspiel. Wir wollen es unbedingt gewinnen.“ Seine Mannschaft steht mit 64 Punkten an der Spitze und könnte mit einem Heimsieg den entscheidenden Schritt im Meisterschaftsrennen machen. „Wir wollen unseren Heimnimbus wahren“, betont Klein, dessen Team mit 40 Punkten aus 15 Heimspielen die stärkste Bilanz der Liga aufweist.

Den Gegner nimmt er sehr ernst: „Wagenfeld hat eine tolle Rückserie gespielt, richtig gute Ergebnisse erzielt. Nur ein Spiel verloren – das sagt alles.“ Dennoch blickt Klein mit Optimismus auf das Spiel: „Volle Kapelle, alle an Bord – von daher steht einem Heimsieg eigentlich nichts im Wege. Fehlen bloß die Tore – nein, Spaß, alles gut“, fügt er mit einem Augenzwinkern hinzu.

Der Titelkampf spitzt sich zu

Ein Blick auf die Tabelle verdeutlicht die Brisanz: Bruchhausen-Vilsen führt mit sechs Punkten vor Neuenkirchen, während Wagenfeld auf Platz sechs noch Chancen auf Rang drei hegt. Beide Teams haben jeweils noch drei Partien vor sich. Besonders für den SVB wäre ein Sieg noch einmal eine Ansage an die Konkurrenz, denn gemessen am Tabellenplatz ist es die schwerste Partie im Restprogramm.

Michael Hohnstedt jedenfalls erwartet ein Spiel auf Augenhöhe: „Zwei Mannschaften, die aktuell extrem gut drauf sind und offensiven Fußball spielen wollen – das wird ein sehr interessantes Spiel.“ Die Entscheidung, da ist er sich sicher, werde im Detail liegen: „Das ist ein Spiel, in dem Kleinigkeiten entscheiden. Und wir hoffen, dass wir uns beweisen können – auch auswärts bei der besten Heimmannschaft der Liga.“