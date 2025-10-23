Spitzenspiel unter Flutlicht in Hesedorf bei Gyhum

Die Partie zwischen Gastgeber FSV Hesedorf/Nartum und dem FC Wörpetal eröffnet am Freitag um 19.30 Uhr in Hesedorf bei Gyhum den Kreisliga-Spieltag. Es ist ein brisantes Verfolgerduell zwischen dem Dritten Wörpetal und dem Fünften Hesedorf/Nartum.

Hesedorf/Nartum hat eine Partie weniger ausgetragen, liegt aber auch drei Punkte hinter den Gästen aus Wörpetal. Eine Niederlage würde also zu einem vorläufigen Abschied aus der Spitzengruppe führen. Auf der anderen Seite könnte sich der FC Wörpetal mit einem Dreier an die Spitzenteams Hesedorf und Bremervörde heranschieben, die am Sonntag aufeinandertreffen.

FSV-Coach Alexander Kupiec freut sich nach eigener Aussage riesig auf dieses Spiel. „Andre Petersen war mein Trainer hier in Nartum, hat mich damals hier in den Verein geholt. Dennis Bargemann kenne ich aus gemeinsamer Trainerzeit in Tarmstedt, und wir haben auch zusammen gespielt. Generell gibt es viele Beziehungen zwischen den beiden Mannschaften, mit vielen Jungs hat man gekickt oder sie trainiert.“

Kupiec sagt, er hätte gerne einen vollen Kader dabei, dann gebe es ein Spiel auf einem anderen Niveau. So sehe er Wörpetal als Favoriten an. „Aber wir spielen unter Flutlicht, es ist ein Topspiel, und da sind die Jungs einfach heiß. Wir wollen das Maximale rausholen, und wenn es am Ende für einen Punkt reicht, wäre das super – wenn es mehr wird, wäre das perfekt.“

„Durch unseren Zusammenschluss zum FC Wörpetal ist ja das eine oder andere Derby weggefallen, da sind solche Spiele wie gegen Hesedorf/Nartum natürlich etwas besonderes. Zudem hat mein Trainer-Partner Andre Petersen dort eine erfolgreiche Zeit gehabt, auch mit einigen Spielern, die derzeit bei uns im Kader stehen“, sagt FC-Coach Dennis Bargemann über den besonderen Charakter der Begegnung.

Rein sportlich gesehen ist diese Partie ein absolutes Topspiel der Kreisliga

„Mit Alexander Kupiec habe ich selbst noch ein paar Spiele in Tarmstedt absolviert und wir haben zusammen die U18 trainiert. Es gibt also recht viele gemeinsame Geschichten, welche das Spiel schon zu etwas Besonderem machen. Rein sportlich gesehen ist es zudem ein absolutes Topspiel, zu Hause unter Flutlicht, allein das ist schon eine große Motivation“, so Bargemann.

Nartum/Hesedorf habe einiges an Verletzungspech, weshalb man dem FC wohl die Rolle des Favoriten zuschreiben könne. „Personell haben wir fast die volle Auswahl, am Dienstag zum Training konnten wir zum Abschlussspiel zwei komplette Teams gegeneinander antreten lassen. Wir brauchen unbedingt die drei Punkte, da die FSV noch ein Spiel weniger hat. Ich denke, es wird ein heißes Spiel mit ordentlich Stimmung, und das nicht nur auf dem Platz, dafür haben beide einfach zu viele treue Anhänger.“