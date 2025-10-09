 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Spitzenspiel unter Flutlicht: FC Holzhausen will beim Ersten punkten

Verbandsliga Württemberg: Die Übersicht aller Partien des 11. Spieltags

Verlinkte Inhalte

Verbandsliga WFV
SV Fellbach
Calcio L-E
Holzhausen
Spf. S.-Hall

Am elften Spieltag der Verbandsliga Württemberg stehen erneut die Spitzenteams im Fokus, doch auch im Tabellenkeller fallen wegweisende Entscheidungen. Young Boys Reutlingen will seine Position an der Tabellenspitze behaupten, während sich die Abstiegskandidaten mit aller Macht gegen den Negativtrend stemmen. Im Mittelfeld versprechen die Begegnungen enge Partien mit entscheidendem Einfluss auf die Platzierungen.

---

Morgen, 19:00 Uhr
Young Boys Reutlingen
Young Boys ReutlingenYoung Boys R
FC Holzhausen
FC HolzhausenHolzhausen
19:00

Young Boys Reutlingen empfängt FC Holzhausen. Die Hausherren gehen als Tabellenführer in die Partie und möchten ihre Serie fortsetzen, während Holzhausen als Dritter den Abstand nach oben verkürzen will. Beide Teams streben nach einem Sieg, um den Anschluss in der Spitzengruppe zu sichern.

Morgen, 19:00 Uhr
SV Fellbach
SV FellbachSV Fellbach
FSV Waiblingen
FSV WaiblingenFSV Waiblin.
19:00

SV Fellbach trifft auf FSV Waiblingen. Die Partie ist für beide Teams richtungsweisend, Fellbach will Punkte im Abstiegskampf sammeln, während Waiblingen mit einem Erfolg den Anschluss ans Mittelfeld wahren möchte.

Morgen, 19:30 Uhr
FC Esslingen
FC EsslingenFC Esslingen
TSV Oberensingen
TSV OberensingenOberensingen
19:30

FC Esslingen empfängt TSV Oberensingen. Esslingen muss punkten, um den Anschluss an die obere Tabellenhälfte nicht zu verlieren, während Oberensingen als Tabellenvierter seinen Platz im oberen Drittel festigen möchte.

Sa., 11.10.2025, 14:00 Uhr
VfR Heilbronn
VfR HeilbronnVfR Heilbr.
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
TSG Hofherrnweiler-UnterrombachHofherrnw.
14:00

VfR Heilbronn trifft auf TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. Heilbronn kämpft gegen die Abstiegsränge, Hofherrnweiler möchte im Mittelfeld weitere Zähler einfahren und den Druck auf die Spitzenteams erhöhen.

Sa., 11.10.2025, 15:30 Uhr
SSV Ehingen-Süd
SSV Ehingen-SüdEhingen-Süd
Sportfreunde Schwäbisch Hall
Sportfreunde Schwäbisch HallSpf. S.-Hall
15:30

SSV Ehingen-Süd empfängt Sportfreunde Schwäbisch Hall. Ehingen-Süd will mit einem Heimsieg den Abstand zu den Abstiegsrängen vergrößern, während Schwäbisch Hall Punkte für den Anschluss an das Mittelfeld benötigt.

Sa., 11.10.2025, 15:30 Uhr
TSG Tübingen
TSG TübingenTSG Tübingen
Sportfreunde Dorfmerkingen
Sportfreunde DorfmerkingenDorfmerking.
15:30

TSG Tübingen trifft auf Sportfreunde Dorfmerkingen. Tübingen steht im Mittelfeld und möchte die Saison im sicheren Bereich stabilisieren, während Dorfmerkingen den Anschluss an die oberen Tabellenplätze halten will.

Sa., 11.10.2025, 15:30 Uhr
FC Rottenburg
FC RottenburgRottenburg
VfB Friedrichshafen
VfB FriedrichshafenVfB FN
15:30

FC Rottenburg empfängt VfB Friedrichshafen. Beide Mannschaften befinden sich im unteren Tabellenbereich und benötigen jeden Punkt, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Sa., 11.10.2025, 15:30 Uhr
TSV Weilimdorf
TSV WeilimdorfWeilimdorf
Calcio Leinfelden-Echterdingen
Calcio Leinfelden-EchterdingenCalcio L-E
15:30live

TSV Weilimdorf trifft auf Calcio Leinfelden-Echterdingen. Die Partie verspricht Spannung, da beide Teams Punkte für das Mittelfeld oder zur Vermeidung des Abstiegs dringend benötigen.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 09.10.2025, 10:00 Uhr
Timo BabicAutor