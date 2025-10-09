Spitzenspiel unter Flutlicht: FC Holzhausen will beim Ersten punkten

Am elften Spieltag der Verbandsliga Württemberg stehen erneut die Spitzenteams im Fokus, doch auch im Tabellenkeller fallen wegweisende Entscheidungen. Young Boys Reutlingen will seine Position an der Tabellenspitze behaupten, während sich die Abstiegskandidaten mit aller Macht gegen den Negativtrend stemmen. Im Mittelfeld versprechen die Begegnungen enge Partien mit entscheidendem Einfluss auf die Platzierungen.
Young Boys Reutlingen empfängt FC Holzhausen. Die Hausherren gehen als Tabellenführer in die Partie und möchten ihre Serie fortsetzen, während Holzhausen als Dritter den Abstand nach oben verkürzen will. Beide Teams streben nach einem Sieg, um den Anschluss in der Spitzengruppe zu sichern.
SV Fellbach trifft auf FSV Waiblingen. Die Partie ist für beide Teams richtungsweisend, Fellbach will Punkte im Abstiegskampf sammeln, während Waiblingen mit einem Erfolg den Anschluss ans Mittelfeld wahren möchte.
FC Esslingen empfängt TSV Oberensingen. Esslingen muss punkten, um den Anschluss an die obere Tabellenhälfte nicht zu verlieren, während Oberensingen als Tabellenvierter seinen Platz im oberen Drittel festigen möchte.
Sa., 11.10.2025, 14:00 Uhr
VfR Heilbronn trifft auf TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. Heilbronn kämpft gegen die Abstiegsränge, Hofherrnweiler möchte im Mittelfeld weitere Zähler einfahren und den Druck auf die Spitzenteams erhöhen.
Sa., 11.10.2025, 15:30 Uhr
SSV Ehingen-Süd empfängt Sportfreunde Schwäbisch Hall. Ehingen-Süd will mit einem Heimsieg den Abstand zu den Abstiegsrängen vergrößern, während Schwäbisch Hall Punkte für den Anschluss an das Mittelfeld benötigt.
Sa., 11.10.2025, 15:30 Uhr
TSG Tübingen trifft auf Sportfreunde Dorfmerkingen. Tübingen steht im Mittelfeld und möchte die Saison im sicheren Bereich stabilisieren, während Dorfmerkingen den Anschluss an die oberen Tabellenplätze halten will.
Sa., 11.10.2025, 15:30 Uhr
FC Rottenburg empfängt VfB Friedrichshafen. Beide Mannschaften befinden sich im unteren Tabellenbereich und benötigen jeden Punkt, um den Anschluss nicht zu verlieren.
Sa., 11.10.2025, 15:30 Uhr
TSV Weilimdorf trifft auf Calcio Leinfelden-Echterdingen. Die Partie verspricht Spannung, da beide Teams Punkte für das Mittelfeld oder zur Vermeidung des Abstiegs dringend benötigen.