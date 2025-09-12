– Foto: Friedhelm Brauner

Spitzenspiel unter Flutlicht: BSC Acosta II gastiert beim FC Heeseberg Zwei punktgleiche Verfolger jagen die Tabellenführung – Flutlichtdebüt für die Acosta-Reserve

Die zweite Mannschaft des BSC Acosta steht vor einer Bewährungsprobe: Am Freitagabend (Anstoß 19 Uhr) gastiert der Aufsteiger beim FC Heeseberg – unter Flutlicht, wie Trainer Uwe Stucki betont: „Seit Jahren unser erstes Abendspiel.“ Die Partie zum sechsten Spieltag der Bezirksliga 2 Braunschweig verspricht nicht nur atmosphärisch viel, sondern ist auch sportlich von besonderer Bedeutung.

Denn mit einem Sieg könnten sowohl die Gastgeber als auch die Gäste zumindest vorübergehend die Tabellenführung übernehmen. Heeseberg liegt aktuell mit zwölf Punkten auf Rang drei, Acosta II mit elf Zählern direkt dahinter. Nur Spitzenreiter MTV Hondelage (13 Punkte) und der Lehndorfer TSV (12) stehen in der Tabelle derzeit vor den beiden Kontrahenten – ein echter Spitzenkampf also. Acosta mit starker Defensive – Heeseberg torhungrig

Beide Teams haben sich in den ersten Wochen der Saison eindrucksvoll in der Spitzengruppe festgesetzt. Während der FC Heeseberg mit 14 Treffern die drittbeste Offensive stellt, glänzt der BSC Acosta II mit der besten Defensive der Liga: Nur ein Gegentor in fünf Spielen – darunter das torlose Remis gegen Tabellenführer MTV Hondelage am vergangenen Wochenende – sprechen für eine stabile Organisation. Heeseberg hingegen besiegte zuletzt den TSV Schwicheldt mit 3:1. Dabei zeigten sich Niklas Gödde, Patrick Boltz und Fabian Romeike treffsicher. Besonders in der ersten halben Stunde dominierte das Team von Trainer Patrick Richter die Partie und stellte früh die Weichen auf Sieg.