Spitzenspiel unter Druck: Eicherscheid fordert Verfolger Topduell und Kellerkampf prägen den 23. Spieltag der Liga. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Während der Spitzenreiter den Zweiten empfängt, spitzt sich auch der Abstiegskampf weiter zu – mehrere direkte Duelle versprechen hohe Intensität.

Topspiel mit Signalwirkung Der Tabellenführer Germania Eicherscheid (1.) empfängt mit dem Kohlscheider BC (2.) seinen direkten Verfolger. Die Gastgeber gehen mit sechs Punkten Vorsprung in die Partie, wissen aber um die Qualität des Gegners. Trainer Sandro Bergs mahnt: „Kohlscheid spielt mal wieder eine sehr gute Saison, ist offensivstark und auch in der Rückrunde bisher stabil. Wir freuen uns auf ein hoffentlich gut besuchtes Heimspiel. Wir nehmen die Aufgabe sehr ernst und wissen, dass wir an die Leistungsgrenze gehen müssen. Kriegen das beide Mannschaften hin, wird es ein attraktives Spitzenspiel.“ Kohlscheids Trainer, Jonas Schäfer, sieht sein Team in der Außenseiterrolle: „Eicherscheid ist klar favorisiert, sie sind das Top-Team der Liga und gehen mit großen Schritten dem Aufstieg entgegen. Die hohe Qualität zeigte sich auch letzte Woche, als sie Hilfarth deutlich besiegen konnten. Wir wissen aber, dass wir an einem guten Tag mithalten können und wollen natürlich auch dort etwas mitnehmen, fahren aber ohne jeden Druck zum Auswärtsspiel.“

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr Germania Eicherscheid Eicherscheid Kohlscheider BC Kohlscheid 15:00 PUSH

Formstark gegen heimstark

Der FC Concordia Oidtweiler (7.) trifft auf den formstarken TV Konzen (11.), der seit vier Spielen ungeschlagen ist. Oidtweilers Trainer Sven Schalge erwartet ein Duell auf Augenhöhe: „Konzen ist seit 4 Spielen ungeschlagen. Wir haben in der Rückrunde alle Heimspiele gewonnen. Ich erwarte ein interessantes Spiel auf Augenhöhe. Unser Ziel ist einen leidenschaftlichen Auftritt hinzulegen und die Serie auszubauen um näher an die Top 5 ranzurücken.“ Auch Konzener Coach Mathias Kaulartz rechnet mit einer engen Partie: „Im Hinspiel war es ein 50/50-Spiel, in dem Oidtweiler das glücklichere Ende für sich hatte und mit dem Schlusspfiff den 2:1-Endstand erzielte. Auch am Sonntag erwarte ich wieder ein ausgeglichenes Spiel, bei dem Kleinigkeiten den Ausschlag geben werden. Dennoch sehe ich leichte Vorteile bei der Heimmannschaft, denn in Oidtweiler zu spielen ist immer unangenehm. Aber wir sind seit vier Spielen ungeschlagen und müssen uns überhaupt nicht verstecken. Wenn wir fokussiert und konzentriert auftreten, ist dort auf jeden Fall etwas drin.“

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr FC Concordia Oidtweiler Oidtweiler TV Konzen Konzen 15:00 live PUSH

Rückkehr mit Brisanz Der SV Alemannia Mariadorf (4.) will seine starke Rückrunde fortsetzen, steht jedoch vor einer anspruchsvollen Aufgabe gegen die DJK FV Haaren (8.). Haarens Trainer Frank Küntzeler zollt dem Gegner Respekt: „Respekt vor den Jungs aus Mariadorf. Das hätte ihnen vor 2 Monaten kaum jemand zugetraut. Sie spielen ne tolle Rückrunde! Das wird ne extrem schwere Aufgabe für uns.“ Personell ist Haaren geschwächt, dennoch bleibt der Anspruch bestehen: „Kevin Klassen bereitet die Mannschaft diese Woche vor. Ich bin wegen einer Erkältung leider raus. Mit Obiorah fehlt unser Sturmführer leider weiter. Aber wir möchten natürlich trotzdem auch da punkten um die letzten Zweifel am Klassenverhalt zu beseitigen. Für einige Jungs ist es eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte, insbesondere für Peter Szyrba.“