– Foto: Andre Peters

Spitzenspiel unter der Eifelsonne: Eicherscheid fordert Hilfarth Verfolgerduell – KBC reist als Maßstab nach Hückelhoven.

Der 7. Spieltag der Bezirksliga 4 verspricht Spannung in allen Tabellenregionen. Im Fokus steht das Gipfeltreffen zwischen Germania Eicherscheid und Germania Hilfarth – Zweiter gegen Dritter, Tradition gegen Stabilität.

Flutlicht, Frust und Pflicht: Mariadorf unter Druck Mariadorf (7., 7 Punkte) will nach drei Niederlagen aus sechs Spielen zurück in die Spur finden. Trainer Mirko Braun hadert vor dem Heimspiel mit der Personalsituation: „Bezeichnend für unsere Situation ist, dass unser Fels in der Brandung, Marco Kirschall, einen Ball hinter dem Tor holen will und sich an der Kante der Sprunggrube den Knöchel bricht. Mit so viel Missgeschick bekommen wir auch Gegentor zwei, drei und vier, wo der Gegner nichts anderes machen muss, als den Ball ins leere Tor zu spielen. Jammern will ja keiner hören, aber wir sollten mit dem verbliebenen Kader schnellstmöglich gucken, den Laden gegen Kuckum dicht zu bekommen.“

Die Gäste aus Kuckum (11., 5 Punkte) reisen nach ihrem 3:0-Erfolg gegen Oidtweiler mit Rückenwind an. Braun weiß um die Schwere der Aufgabe: „Niersquelle Kuckum hat gezeigt, dass sie in der Liga angekommen sind und nicht gewillt sind, uns drei Punkte im Präsentkorb unter Flutlicht zu schenken.“

Morgen, 20:00 Uhr SV Alemannia Mariadorf Mariadorf Niersquelle Kuckum Kuckum 20:00

Gipfeltreffen zweier Schwergewichte in der Eifel Das Topspiel des Spieltages: Zweiter gegen Dritter, beide noch ungeschlagen. Eicherscheid (2., 15 Punkte) empfängt Hilfarth (3., 13 Punkte) in Bestform. Trainer Sandro Bergs erwartet ein hochklassiges Duell: „Zweiter gegen Dritter. Heimspiel – bei hoffentlich einigen Zuschauern, das hätten beide Mannschaften verdient. Mit Hilfarth kommt die Mannschaft mit den klangvollsten Namen der Liga, die durch eine stabile Defensive und stets gefährliche Offensive mit sehr erfahrenen Spielern überzeugt. Viele haben bereits Erfahrung in höheren Ligen sammeln dürfen und seit der Rückrunde letzte Saison die richtige Mischung in ihrem Spiel gefunden. Ich rechne mit einem engen Spiel, das durch Details entschieden wird. Wir freuen uns auf das Spiel und wollen voll da sein. Auch Hilfarth-Trainer Nils Brandt weiß um die Herausforderung: „Wir fahren zum absoluten Topfavoriten. Eicherscheid war vor der Saison mein Top-Favorit und das hat sich nicht geändert. Von daher sind wir das erste Mal diese Saison Außenseiter, fühlen uns aber nicht unwohl in der Rolle. Wir wissen, dass wir auf die wohl beste Mannschaft der Liga treffen und werden alles geben, was in unserem Kader steckt, um dort bestehen zu können.“

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr Germania Eicherscheid Eicherscheid Germania Hilfarth Hilfarth 15:00

Aufsteiger trifft auf Neustarter Bergrath (4., 10 Punkte) empfängt den VfR Würselen (12., 3 Punkte), der sich nach wechselhaften Wochen neu finden muss. Trainer Faton Popova warnt vor der scheinbaren Außenseiterrolle des Gegners:„Würselen ist ja eine fast komplett neue Mannschaft, was man nicht unterschätzen sollte. Das sieht man auch an den Ergebnissen – außer gegen Eicherscheid waren die Spiele gewonnen oder knapp verloren!“ Auf der Gegenseite fordert VfR-Coach Massimo Damköhler Konzentration von der ersten Minute an: „Bergrath ist eine Mannschaft, die viel Spielidee aufweisen kann und letztes Jahr unfassbar souverän aufgestiegen ist. Sie kommen über ihre Offensive, die mit sehr viel Erfahrung besetzt ist. Wir müssen, anders als in Konzen und gegen Hilfarth, von der ersten Sekunde an wach sein und können keinem Rückstand hinterherlaufen – da verbrauchen wir zu viele Körner. Wenn wir aber in der Lage sind, die letzten 25 Minuten gegen Hilfarth über 90 Minuten zu zeigen, ist für uns auch auswärts etwas drin.“ Ein Duell mit viel taktischem Gewicht, in dem die frühe Spielkontrolle entscheidend sein dürfte.