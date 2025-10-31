Spitzenspiel und Kellerkrimi in der Kreisliga A Rees-Bocholt

Nach einem ereignisreichen und torreichen 11. Spieltag steht am kommenden Wochenende der zwölfte Spieltag in der Kreisliga A Rees-Bocholt an. In fast allen Tabellenregionen ist Spannung garantiert: Während sich die DJK Rhede und der GSV Suderwick an der Tabellenspitze ein enges Rennen liefern, geht es im unteren Bereich um dringend benötigte Punkte im Abstiegskampf.

Der vergangene Spieltag bot bereits reichlich Gesprächsstoff. Insgesamt fielen in acht Begegnungen beeindruckende 48 Tore. Vor allem der VfB Rheingold Emmerich und die DJK Rhede zeigten sich in Torlaune, während Mannschaften wie Olympia Bocholt und PSV Wesel-Lackhausen II weiter auf Formsuche sind. Nun steht der 12. Spieltag bevor – und der hat es in sich.

Besonders interessant: Zwischen dem sechsten Platz und dem Zwölften liegen nur sieben Punkte. Das zeigt, wie ausgeglichen die Liga in dieser Saison ist. Fast jede Mannschaft hat das Potenzial, sowohl nach oben als auch nach unten zu rutschen – je nachdem, wie konstant die Leistungen in den kommenden Wochen ausfallen.

Alle Spiele am Sonntag

Für den SC TuB Mussum war der vergangene Spieltag enttäuschend – eine knappe 2:3-Niederlage in Spellen bedeutete den nächsten kleinen Rückschlag. Ganz anders die Stimmung beim VfB Rheingold Emmerich: Das Team feierte ein wahres Schützenfest und zerlegte Olympia Bocholt mit 9:1. Der VfB zeigt sich aktuell in Topform und will die Serie fortsetzen. Mussum wird versuchen, mit Kampf und Einsatz Paroli zu bieten, doch die Favoritenrolle liegt klar bei den Gästen.

Olympia Bocholt steckt tief im Tabellenkeller – nach dem 1:9-Debakel in Emmerich ist Wiedergutmachung angesagt. Doch die Aufgabe wird nicht leichter: Der SV Emmerich-Vrasselt reist mit einem 5:2-Erfolg gegen Bislich im Gepäck an und hat die letzten Wochen deutlich stabiler gespielt. Für Olympia zählt nur ein Erfolg, um nicht früh den Anschluss zu verlieren – für Vrasselt die Chance, sich im oberen Mittelfeld festzusetzen.

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr SV Bislich SV Bislich TV Voerde TV Voerde 15:00 live PUSH

Der SV Bislich musste sich zuletzt dem SV Emmerich-Vrasselt mit 2:5 geschlagen geben, während der TV Voerde beim 2:2 gegen Mehrhoog einen Punkt mitnahm. Beide Teams bewegen sich im unteren Tabellenbereich, weshalb dieses Duell große Bedeutung hat. Ein Sieg würde beiden etwas Luft im Tabellenkeller verschaffen. Bislich vertraut auf seine Heimstärke, während Voerde darauf hofft, die defensive Stabilität aus dem letzten Spiel mitzunehmen.

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr VfR Mehrhoog Mehrhoog RSV Praest RSV Praest 15:00 PUSH

VFR Mehrhoog verpasste beim 2:2 in Voerde den Sieg knapp und liegt mit 20 Punkten auf Platz 6. Das Team zeigt konstant solide Leistungen, muss aber die Chancenverwertung noch etwas verbessern. Der RSV Praest spielte am letzten Spieltag spektakulär 4:4 gegen Brünen. Beide Teams trennen in der Tabelle nur wenige Punkte – ein spannendes Duell zwischen zwei Mannschaften, wo der Gewinner oben anklopfen könnte.

Ein echtes Kellerduell steht auf dem Programm an der Bergstraße. Der SV Brünen holte zuletzt immerhin ein 4:4 gegen Praest und zeigte offensiv ansprechende Ansätze. GW Vardingholt dagegen steckt weiter tief in der Krise – bislang nur zwei Punkte und eine schwache Tordifferenz. Zuletzt verlor man gegen den GSV Suderwick am vergangenen Mittwoch tief in der Nachspielzeit mit 1:2. Für beide gilt: Verlieren verboten! Ein Sieg könnte im Kampf um den Klassenerhalt neuen Mut geben und wäre für beide Seiten extrem wichtig für die Moral der Akteure.

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr GSV Viktoria Suderwick Suderwick DJK Rhede DJK Rhede 15:00 PUSH

Das absolute Topspiel des Spieltags! Der aktuell Tabellenzweite GSV Suderwick empfängt den Spitzenreiter DJK Rhede. Beide Teams spielen bisher eine überragende Saison. Rhede gewann zuletzt souverän mit 5:1 gegen PSV Wesel-Lackhausen II und führt die Tabelle mit 31 Punkten an. Suderwick steht bei 30 Zählern, am vergangenen Mittwoch konnte in einem echten Kampf ein 2:1 Erfolg Erfolg gefeiert werden, aber der Siegtreffer viel tief in der Nachspielzeit. Hier treffen die beiden besten Offensivreihen der Liga aufeinander – ein Duell, das echtes Kreisligaspitzenniveau verspricht!

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr PSV Wesel PSV Wesel II TuB Bocholt TuB Bocholt 15:00 PUSH

Klarer könnte die Ausgangslage kaum sein: Der Tabellenvorletzte PSV Wesel II trifft auf den Vierten TuB Bocholt. Während der PSV beim 1:5 in Rhede chancenlos war, feierte Bocholt einen 3:1-Erfolg gegen Haffen-Mehr. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Überraschung – aber gerade solche Spiele schreibt die Kreisliga. Der Gastgeber hofft auf ein kleines Wunder und erste Punkte gegen ein Topteam.

Ein echtes Mittelfeldduell: Beide Teams stehen bei 16 Punkten und wollen den Anschluss an die obere Tabellenhälfte herstellen. TuS Haffen-Mehr verlor zuletzt in Bocholt mit 1:3, während SV Krechting dank des 3:1-Siegs gegen Biemenhorst II mit Selbstvertrauen anreist. Es dürfte ein enges und umkämpftes Spiel werden, in dem die Tagesform den Ausschlag geben könnte.

So., 02.11.2025, 12:30 Uhr SV Biemenhorst Biemenhorst II SV Spellen SV Spellen 12:30 PUSH

Die Biemenhorster unterlagen zuletzt mit 1:3 beim SV Krechting und möchte nun vor heimischem Publikum wieder punkten. Die zweite Mannschaft des SV Biemenhorst zeigte in den letzten Wochen zwar ordentliche Leistungen, ließ aber zu viele Chancen liegen. Der SV Spellen hingegen reist mit Rückenwind an – nach dem 3:2-Heimerfolg gegen Mussum. Beide Teams stehen im Tabellenmittelfeld und können mit einem Sieg wertvolle Plätze gutmachen. Ein Duell auf Augenhöhe, bei dem Kleinigkeiten entscheiden dürften.

>>>Hier gibt es die aktuelle Tabelle

Das sind die nächsten Spieltage

13. Spieltag

Fr., 07.11.25 19:30 Uhr SC Grün-Weiß Vardingholt - VfR Mehrhoog

Fr., 07.11.25 20:00 Uhr DJK Rhede - SV Brünen

So., 09.11.25 15:00 Uhr SV Bislich - FC Olympia Bocholt

So., 09.11.25 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - SV Biemenhorst II

So., 09.11.25 15:00 Uhr SV Spellen - TuS Haffen-Mehr

So., 09.11.25 15:00 Uhr SV Krechting - PSV Wesel II

So., 09.11.25 15:00 Uhr TuB Bocholt - GSV Viktoria Suderwick

So., 09.11.25 15:15 Uhr TV Voerde - RSV Praest

So., 09.11.25 15:30 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - SC TuB Mussum 1926



14. Spieltag

Fr., 14.11.25 19:30 Uhr GSV Viktoria Suderwick - SV Krechting

Fr., 14.11.25 20:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - SV Bislich

Fr., 14.11.25 20:00 Uhr VfR Mehrhoog - DJK Rhede

So., 16.11.25 13:00 Uhr SV Biemenhorst II - SV Emmerich-Vrasselt

So., 16.11.25 14:30 Uhr RSV Praest - SC Grün-Weiß Vardingholt

So., 16.11.25 15:00 Uhr SV Brünen - TuB Bocholt

So., 16.11.25 15:00 Uhr PSV Wesel II - SV Spellen

So., 16.11.25 15:00 Uhr TuS Haffen-Mehr - VfB Rheingold Emmerich

So., 16.11.25 15:30 Uhr FC Olympia Bocholt - TV Voerde