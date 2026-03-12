 2026-03-11T14:31:18.301Z

Allgemeines

Spitzenspiel und Kellerduell prägen den 19. Spieltag

Kreisliga A, Gruppe 1, Essen: Der 19. Spieltag steht vor der Tür. Im Top-Spiel treffen Tabellenführer Türkiyemspor Essen und der Drittplatzierte SV Borbeck aufeinander. Bei einem Remis beider Klubs und einem eigenen Dreier könnte AL-ARZ Essen die Spitze erklimmen. Ein richtungsweisendes Kellerduell findet derweil zwischen den Sportfreunden Altenessen und TuSEM Essen II statt. DKSV Helene Essen braucht zeitgleich einen Erfolg.

von Tristan Benten · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser
Türkiyemspor Essen will die Tabellenführung verteidigen
Türkiyemspor Essen will die Tabellenführung verteidigen – Foto: UR-Pictures

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A1 Essen
Schonnebeck II
RuWa Dellwig
DJK SG Alten
Schönebeck II

Kreisliga A, Gruppe 1, Essen: Am vergangenen Spieltag eroberte Türkiyemspor Essen die Tabellenspitze. Nun will der Liga-Primus die Führung im Top-Spiel gegen den SV Borbeck verteidigen. Bei einer Punkteteilung beider Klubs und einem eigenen Erfolg könnte AL-ARZ Essen auf den ersten Platz springen. Richtungsweisend ist ebenfalls das Kellerduell zwischen den Sportfreunden Altenessen und TuSEM Essen II. DKSV Helene Essen muss gleichzeitig etwas Zählbares einfahren. Das ist der 19. Spieltag:

So., 15.03.2026, 11:00 Uhr
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf II
FC Saloniki Essen
FC Saloniki EssenFC Saloniki
11:00
Haarzopf II - FC Saloniki

So., 15.03.2026, 13:00 Uhr
Türkiyemspor Essen
Türkiyemspor EssenTürkiyemspor
SV Borbeck
SV BorbeckSV Borbeck
13:00
Türkiyemspor - SV Borbeck

So., 15.03.2026, 11:00 Uhr
RuWa Dellwig
RuWa DellwigRuWa Dellwig
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck II
11:00
RuWa Dellwig - Schönebeck II

So., 15.03.2026, 13:00 Uhr
Sportfreunde Altenessen
Sportfreunde AltenessenSF Altenes.
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen II
13:00
SF Altenes. - TuSEM Essen II

So., 15.03.2026, 13:00 Uhr
DKSV Helene Essen
DKSV Helene EssenDKSV Helene
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck II
13:00
DKSV Helene - Schonnebeck II

So., 15.03.2026, 13:15 Uhr
Essener SC Preußen
Essener SC PreußenESC Preußen
DJK SG Altenessen
DJK SG AltenessenDJK SG Alten
13:15
ESC Preußen - DJK SG Alten

So., 15.03.2026, 13:30 Uhr
FC Stoppenberg
FC StoppenbergFC Stoppenb.
AL-ARZ Libanon
AL-ARZ LibanonAL-ARZ Essen
13:30
FC Stoppenb. - AL-ARZ Essen

Die Tabelle der Kreisliga A Essen, Gruppe 1

Das sind die nächsten Spieltage:

20. Spieltag
So., 22.03.26 11:00 Uhr FC Karnap - RuWa Dellwig
So., 22.03.26 13:00 Uhr FC Saloniki - Türkiyemspor
So., 22.03.26 13:00 Uhr Schönebeck II - SF Altenes.
So., 22.03.26 13:15 Uhr ESC Preußen - DKSV Helene
So., 22.03.26 15:00 Uhr AL-ARZ Essen - Haarzopf II
So., 22.03.26 15:00 Uhr TuSEM Essen II - Schonnebeck II
So., 22.03.26 15:15 Uhr DJK SG Alten - FC Stoppenb.

21. Spieltag
So., 29.03.26 11:00 Uhr RuWa Dellwig - SV Borbeck
So., 29.03.26 11:00 Uhr Haarzopf II - DJK SG Alten
So., 29.03.26 12:15 Uhr Schonnebeck II - Schönebeck II
So., 29.03.26 13:00 Uhr SF Altenes. - FC Karnap
So., 29.03.26 13:00 Uhr DKSV Helene - TuSEM Essen II
So., 29.03.26 13:30 Uhr FC Stoppenb. - ESC Preußen
So., 29.03.26 15:00 Uhr Türkiyemspor - AL-ARZ Essen