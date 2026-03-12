Spitzenspiel und Kellerduell prägen den 19. Spieltag

Kreisliga A, Gruppe 1, Essen: Am vergangenen Spieltag eroberte Türkiyemspor Essen die Tabellenspitze. Nun will der Liga-Primus die Führung im Top-Spiel gegen den SV Borbeck verteidigen. Bei einer Punkteteilung beider Klubs und einem eigenen Erfolg könnte AL-ARZ Essen auf den ersten Platz springen. Richtungsweisend ist ebenfalls das Kellerduell zwischen den Sportfreunden Altenessen und TuSEM Essen II. DKSV Helene Essen muss gleichzeitig etwas Zählbares einfahren. Das ist der 19. Spieltag:
Die Tabelle der Kreisliga A Essen, Gruppe 1
Das sind die nächsten Spieltage:
20. Spieltag
So., 22.03.26 11:00 Uhr FC Karnap - RuWa Dellwig
So., 22.03.26 13:00 Uhr FC Saloniki - Türkiyemspor
So., 22.03.26 13:00 Uhr Schönebeck II - SF Altenes.
So., 22.03.26 13:15 Uhr ESC Preußen - DKSV Helene
So., 22.03.26 15:00 Uhr AL-ARZ Essen - Haarzopf II
So., 22.03.26 15:00 Uhr TuSEM Essen II - Schonnebeck II
So., 22.03.26 15:15 Uhr DJK SG Alten - FC Stoppenb.
21. Spieltag
So., 29.03.26 11:00 Uhr RuWa Dellwig - SV Borbeck
So., 29.03.26 11:00 Uhr Haarzopf II - DJK SG Alten
So., 29.03.26 12:15 Uhr Schonnebeck II - Schönebeck II
So., 29.03.26 13:00 Uhr SF Altenes. - FC Karnap
So., 29.03.26 13:00 Uhr DKSV Helene - TuSEM Essen II
So., 29.03.26 13:30 Uhr FC Stoppenb. - ESC Preußen
So., 29.03.26 15:00 Uhr Türkiyemspor - AL-ARZ Essen