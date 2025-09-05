Spitzenspiel und Kellerduell

Ebenfalls noch ungeschlagen wäre der FC Heidelsheim, wären da nicht die zwei Gegentore in der Nachspielzeit gegen den FC Östringen gewesen. So setzte es die erste Pleite der Saison für die Heidelsheimer. Kirchfeld hingegen hat seine Partie am vergangenen Sonntag gewonnen und steht damit bei zwei Siegen und zwei Niederlagen.

Die Kickers Büchig wussten am vergangenen Wochenende zu überzeugen. Mit 3:0 besiegte man den FV Wiesental und feierte damit den ersten Saisonsieg. Mit dem FC Ersingen wartet nun allerdings ein anderes Kaliber. Der FCE hat noch keine seiner vier bisherigen Partien verloren.

Mit dem ATSV Mutschelbach und dem SV Huchenfeld treffen zwei Tabellennachbarn aufeinander. Beide Mannschaften sammelten in den bisherigen Partien vier Zähler. Mutschelbach weißt dabei allerdings eine außergewöhnliche Besonderheit auf. Alle Partien endeten mit einem Remis.

In der Partie zwischen dem FC Östringen und dem FC Nöttingen II heißt es Erster gegen Zweiter. Der FC Nöttingen II musste zuletzt den ersten Punktverlust hinnehmen, während Östringen den vierten Sieg im vierten Spiel feierte. Daher geht Östringen als leichter Favorit ins Spitzenspiel.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr ASV Durlach ASV Durlach FV 1912 Wiesental FV Wiesental 15:00

Auch der ASV Durlach und der FV Wiesental stehen in der Tabelle direkt nebeneinander und konnten in den bisher absolvierten Spielen die gleiche Anzahl an Punkten einfahren. Mit 16 Gegentreffern hat der FVW allerdings doppelt so viele Tore kassiert als der ASV.

Auch wenn die SG Stupferich ganze vier Plätze hinter der SpVgg Durlach-Aue zu finden ist, hat die SGS noch keine Partie verloren. Mit Durlach-Aue wartet nun allerdings ein ordentliches Brett. Die SpVgg ist derzeit der erste Verfolger der beiden Teams an der Spitze.

Das Duell zwischen dem FC Kirrlach und dem FV Ettlingenweier ist neo aktuellem Tabellenstand ein Kellerduell. Beide Mannschaften konnten noch keinen Sieg einfahren und stehen damit auf einem direkten Abstiegsrang. In der vergangenen Saison konnte Kirrlach beide Duelle für sich entscheiden.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr SV Langensteinbach Langensteinb VfB Knielingen Knielingen 15:00