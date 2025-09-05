 2025-09-04T13:21:47.781Z

Ligavorschau
Auf den FC Kirrlach (schwarz) wartet ein packendes Duell.
Auf den FC Kirrlach (schwarz) wartet ein packendes Duell. – Foto: Y. Le Madon

Spitzenspiel und Kellerduell

Landesliga Mittelbaden +++ Östringen empfängt als Ligaprimus den Aufsteiger Nöttingen II +++ Kirrlach und Ettlingenweier im Direktduell um den ersten Sieg

Wir werfen einen Blick auf die Partien des 5. Spieltags.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
1. FC Ersingen
1. FC ErsingenErsingen
SV Kickers Büchig
SV Kickers BüchigKick. Büchig
15:00live

Die Kickers Büchig wussten am vergangenen Wochenende zu überzeugen. Mit 3:0 besiegte man den FV Wiesental und feierte damit den ersten Saisonsieg. Mit dem FC Ersingen wartet nun allerdings ein anderes Kaliber. Der FCE hat noch keine seiner vier bisherigen Partien verloren.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
FV Fortuna Kirchfeld
FV Fortuna KirchfeldFV Kirchfeld
FC 07 Heidelsheim
FC 07 HeidelsheimHeidelsheim
15:00

Ebenfalls noch ungeschlagen wäre der FC Heidelsheim, wären da nicht die zwei Gegentore in der Nachspielzeit gegen den FC Östringen gewesen. So setzte es die erste Pleite der Saison für die Heidelsheimer. Kirchfeld hingegen hat seine Partie am vergangenen Sonntag gewonnen und steht damit bei zwei Siegen und zwei Niederlagen.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
FC Östringen
FC ÖstringenFC Östringen
FC Nöttingen
FC NöttingenFC Nöttingen II
15:00

In der Partie zwischen dem FC Östringen und dem FC Nöttingen II heißt es Erster gegen Zweiter. Der FC Nöttingen II musste zuletzt den ersten Punktverlust hinnehmen, während Östringen den vierten Sieg im vierten Spiel feierte. Daher geht Östringen als leichter Favorit ins Spitzenspiel.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
ATSV Mutschelbach
ATSV MutschelbachMutschelbach
SV Huchenfeld
SV HuchenfeldHuchenfeld
15:00

Mit dem ATSV Mutschelbach und dem SV Huchenfeld treffen zwei Tabellennachbarn aufeinander. Beide Mannschaften sammelten in den bisherigen Partien vier Zähler. Mutschelbach weißt dabei allerdings eine außergewöhnliche Besonderheit auf. Alle Partien endeten mit einem Remis.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
ASV Durlach
ASV DurlachASV Durlach
FV 1912 Wiesental
FV 1912 WiesentalFV Wiesental
15:00

Auch der ASV Durlach und der FV Wiesental stehen in der Tabelle direkt nebeneinander und konnten in den bisher absolvierten Spielen die gleiche Anzahl an Punkten einfahren. Mit 16 Gegentreffern hat der FVW allerdings doppelt so viele Tore kassiert als der ASV.

Morgen, 15:00 Uhr
SG Stupferich
SG StupferichStupferich
SpVgg Durlach-Aue
SpVgg Durlach-AueDurlach-Aue
15:00live

Auch wenn die SG Stupferich ganze vier Plätze hinter der SpVgg Durlach-Aue zu finden ist, hat die SGS noch keine Partie verloren. Mit Durlach-Aue wartet nun allerdings ein ordentliches Brett. Die SpVgg ist derzeit der erste Verfolger der beiden Teams an der Spitze.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
FC Olympia Kirrlach
FC Olympia KirrlachFC Kirrlach
FV Ettlingenweier
FV EttlingenweierEttlingenw.
15:00live

Das Duell zwischen dem FC Kirrlach und dem FV Ettlingenweier ist neo aktuellem Tabellenstand ein Kellerduell. Beide Mannschaften konnten noch keinen Sieg einfahren und stehen damit auf einem direkten Abstiegsrang. In der vergangenen Saison konnte Kirrlach beide Duelle für sich entscheiden.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SV Langensteinbach
SV LangensteinbachLangensteinb
VfB Knielingen
VfB KnielingenKnielingen
15:00

Mit dem VfB Knielingen ist das aktuelle Tabellenschlusslicht zu Gast beim SV Langensteinbach. Der SVL geht also ohne Frage als Favorit in die Partie gegen den Aufsteiger. Nach zwei Spielen ohne Sieg bejubelten die Gastgeber zuletzt einen denkbar knappen 3:2-Erfolg gegen Ettlingenweier.

