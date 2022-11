Spitzenspiel und Kellerduell KREISLIGA

Eitting muss in Eching ran, Wartenberg will gegen Wörth Misere beenden

Landkreis – Der letzte Kreisliga-Spieltag vor der Winterpause hat es noch einmal in sich: Eitting als Tabellendritter bei Spitzenreiter Eching – und wieder drei Landkreisduelle mit dem Nachbarderby in Walpertskirchen.

Für Thomas Zellermeyr, Trainer des FC Eitting, geht es zurück zu den Wurzeln. Landesligist TSV Eching war von 1994 bis 1996 seine zweite Station als Spieler nach seiner Bayernligazeit in Landshut unter Kult-Trainer Karsten Wettberg. Die FCE-Spieler Tobias Herrmann und Christoph Härtl haben sich im vergangenen Spiel verletzt. Frede Neudecker war krank, sein Einsatz ist fraglich.

„Von diesem Spiel hängt es ab, ober wir über dem Strich bleiben, und man will nicht drei Monate mit einem schlechten Gefühl auf die Tabelle schauen müssen.“ So beschreibt Thomas Bachmaier, Spielertrainer der BSG Taufkirchen, die Ausgangslage vor dem Gastspiel beim SC Kirchasch. „Da kann ich ihm nicht widersprechen, das gilt für uns auch“, bestätigt Kollege Alexander Mrowczynski. Dessen KSC steht mit zwei Zählern weniger unterm Strich, und zur langen Ausfallliste gesellt sich Kapitän Johannes Westermaier mit Urlaub. Bei der BSG fehlen weiterhin Thomas Heilmeier, Kilian Fleck und jetzt noch Matias Ladendorf.

Wenn Trainer Josef Heilmeier am Donnerstag Gemeinderatssitzung hat, wird beim SV Walpertskirchen am Montag und Mittwoch trainiert. Diese Woche war’s wieder so. Flo Rauch hat das Training humpelnd abgebrochen. Die Ausfallliste beim WSV ist lang, „aber einen 15-Mann-Kader werden wir zusammenbringen“, davon geht Heilmeier aus. „Es wird schwer, auch weil Lengdorf gut drauf und somit leicht favorisiert ist.“

Heilmeier wünscht sich, „dass den Fans beider Lager ein tolles Spiel geboten wird“. Gianfranco Soave, Spielertrainer des FC Lengdorf, zu den Wetter- und Platzverhältnissen: „Unser Platzwart ist so was von froh, dass wir auswärts spielen.“ Nur sieben Kilometer und ein Punkt trennen die beiden Nachbarn. Die Androhung eines Nachhause-Fußmarschs, wie schon mal geschehen, hält Soave derzeit nicht für nötig. Hinter seinem Einsatz sieht er ein Fragezeichen – „wegen der Adduktoren“. Nach verbüßter Rot-Sperre zurück ist Fabian Herbst. Zurück wäre auch Stefan Hitzlsperger, aber nach drei Wochen im warmen Mexiko auf die Bank? Soave erspart ihm „diesen Kultur- und Kälteschock“.

„Bei uns schaut’s personell wieder besser aus“, berichtet Benedikt Thumbs, gemeinsam mit Manuel Gröber Spielertrainer des FC Moosinning 2 . Beide sind wieder fit, ebenso Stefan Erl. Kapitän Sebastian Schmid wird wohl verletzt ausfallen. „Der SV Kranzberg war zuletzt sehr gut drauf“, warnt Thumbs.

„So richtig können wir die Misere auch nicht festmachen“, sagt Maxi Kronseder, Kapitän und Co-Trainer des TSV Wartenberg. Sieben Niederlagen und zwei Remis folgten auf den 5:0-Sieg vom 11. September in Kirchasch. „Im Training ist Zug drin, die Beteiligung stimmt auch“, erzählt Kronseder. Markus Pöppel und Johann Eschbaumer sind krank, Michael Maier fällt schon länger verletzungsbedingt aus. „Über den Kampf ins Spiel kommen und hinten dicht machen“, fordert Kronseder. „Uns endlich mal für den Aufwand belohnen“, das ist das Ziel von Spielertrainer Peter Bongers und seinem SV Wörth, dem abgeschlagenen Schlusslicht. Diart Tahiri ist rot-gesperrt, krank sind auch einige, „wie überall zur Zeit“.

Zuletzt drei Siege am Stück mit 12:2 Toren für den SV Eichenried. „Diesen Aufwärtstrend wollen wir auch beim FCA Unterbruck auf den Platz bringen und was mitnehmen“, sagt Trainer Stefan Huber. Hinter dem Einsatz von Markus Hanusch steht ein Fragezeichen. Definitiv ausfallen werden Sebastian Mandler und Jeremy Bauer.