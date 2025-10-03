Spitzenspiel und Derbyfieber: Frauen-Mittelrheinliga vor Spieltag 4

Die Frauen-Mittelrheinliga biegt auf den vierten Spieltag ein und die Konstellationen versprechen Spannung. Während in Köln ein Nachbarschaftsduell auf Augenhöhe steigt, muss sich Bergfried Leverkusen gegen ein Spitzenteam behaupten. Auch für Alemannia Aachen, Jüngersdorf und TuS Homburg-Bröltal stehen wegweisende Begegnungen an.

Mit Allner-Bödingen gastiert einer der Meisterschaftsfavoriten in Leverkusen. Für Aufsteiger Bergfried wird die Partie eine echte Standortbestimmung. „Am Sonntag erwartet uns mit Allner-Bödingen eine spielstarke Mannschaft, die in dieser Saison ganz klar das Ziel Aufstieg verfolgt“, betont Trainer Sebastian Finster. Sein Team müsse vor allem kämpferisch überzeugen: „Wir wissen, dass wir über den Kampf und die gemeinsame Willenskraft ins Spiel finden müssen. Wenn wir sie ihr Spiel aufziehen lassen, werden wir große Probleme bekommen. Entscheidend wird sein, dass wir als Einheit auftreten, konsequent in die Zweikämpfe gehen und uns gegenseitig pushen.“

Auch Allner-Bödingen geht selbstbewusst ins Spiel. Trainer Jesse Muambay sieht seine Elf gut vorbereitet, besonders nach dem Torfestival vergangene Partie: „Im letzten Spiel konnten wir genau unseren Plan umsetzen, und so ähnlich wollen wir auch gegen Bergfried spielen. Wobei wir auch wissen, dass es ein ganz anderes Spiel wird, dass sie vorgewarnt sind und deswegen werden wir auch viel Geduld mitbringen.“ Trotz der Favoritenrolle mahnt er zur Vorsicht: „Klar sind wir Favorit, aber wir unterschätzen den Gegner auf keinen Fall und wollen trotzdem die drei Punkte einfahren und weiter oben mitspielen.“

So., 05.10.2025, 15:15 Uhr DJK Südwest Köln DJK Südwest Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967 Casa Espana 15:15 PUSH

Südwest Köln erwartet Überraschungsteam Casa

Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Kölner Derby zwischen DJK Südwest Köln und dem Ideal Club de Futbol Casa de Espana. Casa hat als Aufsteiger einen Traumstart hingelegt und alle drei bisherigen Partien gewonnen. „Casa ist das Überraschungsteam der noch jungen Saison. Sie haben neun Punkte aus drei nicht ganz einfachen Spielen geholt. Wir sind also absolut gewarnt“, erklärt Südwest-Trainerin Jule Brockerhoff. Für sie steht die Weiterentwicklung der eigenen Mannschaft im Vordergrund: „In erster Linie schauen wir auf uns. Wir wollen in jedem Spiel unsere Spielidee vertiefen und immer wieder unser Maximum erreichen, um uns weiterhin positiv zu entwickeln.“

Neben dem sportlichen Wert hebt Brockerhoff auch die Atmosphäre hervor: „Grundsätzlich freuen wir uns sehr auf das Stadtderby. Casa ist quasi Platznachbar und man kennt sich untereinander. Neben der sportlichen Rivalität wird es also davor und danach ein schönes Aufeinandertreffen.“

Jüngersdorf im Rhythmus-Test gegen Köln

TuS Jüngersdorf-Stütgerloch trifft auf die U19 des 1. FC Köln III. Trainer Hans-Josef Ohrem betrachtet das Spiel vor allem als Vorbereitung: „Nach dem Kreispokalfinale, welches am Freitag gespielt wird, bietet das ‚Test-Spiel‘ gegen die U19 vom FC für uns die Möglichkeit, im Spielrhythmus zu bleiben und einiges auszuprobieren.“

Homburg-Bröltal mit Respekt vor Spoho

Für TuS Homburg-Bröltal geht es gegen Vorwärts Spoho II, das trotz schwieriger Gegner bislang zu überzeugen wusste. „Vorwärts Spoho hat bisher gegen starke Gegner gespielt und sich dabei gut präsentiert. Deshalb wird es für uns erneut eine anspruchsvolle Aufgabe“, sagt Coach Mats Bollmann. Wichtig sei, dass seine Elf über Einsatzbereitschaft ins Spiel findet: „Wichtig ist, dass wir über unsere Tugenden ins Spiel finden und die Zahl unserer Fehler möglichst gering halten.“

Aachen will weiter oben mitspielen

Alemannia Aachen reist mit Rückenwind an. Trainer Gökhan Demirci zeigt sich zufrieden mit den vergangenen Auftritten: „In den letzten drei Spielen haben meine Spieler eine sehr gute Leistung gezeigt. Wir halten den Ball lange, kommen zu Torchancen und bieten den Zuschauern ein unterhaltsames Spiel.“ Mit drei Toren und nur einem Gegentreffer aus den letzten Partien sieht Demirci seine Mannschaft auf Kurs: „Trotz der begrenzten Spielerzahl zeigt unser Team ein qualitativ hochwertiges Spiel. Ich bin zuversichtlich für die Zukunft und glaube, dass wir in der Liga oben bleiben werden.“