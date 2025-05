Spitzenspiel und Abstiegsdrama in der Bezirksliga

Haaren will Big Points gegen wankelmütiges Würselen

Mit 33 Punkten steht Haaren auf Platz zehn, der Klassenerhalt ist nah – aber noch nicht gesichert. Trainer Jürgen Lipka formuliert das Ziel klar: „Wir brauchen sicherlich noch drei Punkte, um sicher in der Klasse zu bleiben und treffen jetzt mit VfR Würselen auf eine Mannschaft, die in Bestbesetzung mit Uevekoven und Kohlscheid gleichzusetzen ist. Wir werden schon versuchen, die entscheidenden Leute aus dem Spiel zu nehmen und versuchen, das Spiel zuhause zu gewinnen. Wobei ich auch da schon mit einem Punkt sehr gut leben könnte.“ Die Personalsituation bleibt angespannt: „Torjäger Obiorah ist noch im Urlaub, bei Nico Esser und Peter Szczyrba entscheidet sich ein Einsatz kurzfristig. Wir leben momentan ein bisschen von der Hand im Mund“, so Lipka.