Spitzenspiel um Platz zwei unter Druck Eicherscheid reist als Meister nach Konzen, dahinter kämpfen vier Teams um Rang zwei. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Nick Förster

Vor dem 29. Spieltag der Bezirksliga Staffel 4 ist die Meisterfrage bereits entschieden. Hinter Titelträger Germania Eicherscheid kämpfen jedoch noch zwei Mannschaften um die Vizemeisterschaft und eine starke Abschlussplatzierung. Im Tabellenkeller stehen zudem richtungsweisende Duelle an.

Meister Eicherscheid im Derby Germania Eicherscheid gastierte nach dem vorzeitigen Titelgewinn beim TV Konzen. Der Tabellenführer stellt mit 99 Treffern die mit Abstand stärkste Offensive der Liga. In Konzen konnte Eicherscheid das Eifel-Derby jedoch nicht für sich entscheiden. Für Konzen ein wichtiger Sieg im Tabellenkeller. Zwei Tore in der ersten Halbzeit sorgten für das Endergebnis von 2:0.

Bergrath reist mit Rückenwind an

Falke Bergrath gastiert beim SV Alemannia Mariadorf zum direkten Duell der Tabellennachbarn. Die Gäste reisen nach dem spektakulären 7:3 gegen Oidtweiler mit viel Selbstvertrauen an und stellen aktuell die formstärkere Mannschaft der oberen Tabellenhälfte. Trainer Faton Popova erklärte vor der Partie: „Mit Alemannia Mariadorf erwartet uns eine unangenehme und spielstarke Mannschaft. Wir stellen uns auf ein intensives Spiel ein, in dem wir von Beginn an konzentriert auftreten müssen.“ Zudem betonte er: „Wir gehen mit einer guten Serie im Rücken in die Partie und wollen diesen Lauf natürlich bestätigen.“

Morgen, 15:00 Uhr SV Alemannia Mariadorf Mariadorf Falke Bergrath Bergrath 15:00 live PUSH

Roetgen will starke Rückrunde krönen Der FC Roetgen tritt beim Tabellen­sechsten DJK FV Haaren an und möchte seine starke Rückrunde fortsetzen. Trainer Thommy Fläschel sagte: „Das große Ziel, der Klassenerhalt ist vorzeitig geschafft. Viele außerhalb des Vereins hatten uns bereits abgeschrieben. Wir haben immer an uns geglaubt und ich bin unheimlich stolz auf jeden einzelnen Spieler dieser Mannschaft.“ Zudem kündigte er an: „Jetzt gilt es, die Spannung hochzuhalten, denn wir wollen unbedingt Platz zwei in der Rückrundentabelle.“ Haarens Trainer Frank Küntzeler warnte zugleich: „Roetgen hat in der Rückrunde nur ein Spiel verloren. Das zeigt, wie schwer die Aufgabe Sonntag wird.“