Spitzenspiel um die Tabellenführung: Besteht Balingen II gegen Nehren?

Sa., 07.03.2026, 15:00 Uhr
VfL Nagold ist Fünfter mit 34 Punkten (19 Spiele, 41:27 Tore), aber kommt mit einer schmerzhaften Niederlage aus dem Auftakt: 3:4 in Freudenstadt. Nun wartet SC 04 Tuttlingen, Zehnter mit 24 Punkten aus 16 Spielen (33:31 Tore) – weniger Spiele, also noch Luft in der Tabelle. Das Hinspiel war klar: Tuttlingen – Nagold 1:4 (31.08.25). Nagold wird nach dem 3:4 dringend Stabilität suchen, Tuttlingen reist mit dem Wissen an, dass man gegen diesen Gegner schon einmal überrollt wurde – und genau deshalb etwas zu beweisen hat.
Sa., 07.03.2026, 15:30 Uhr
VfL Mühlheim (Aufsteiger) steht bei 20 Punkten (19 Spiele, 32:42 Tore) und hat zum Auftakt ein Ausrufezeichen gesetzt: 3:3 bei Empfingen. SV Croatia Reutlingen ist Achter mit 26 Punkten (19 Spiele, 40:43 Tore) – und kommt mit breiter Brust aus einem 5:1 gegen SSC Tübingen. Das Hinspiel gewann Croatia knapp 3:2 (Croatia – Mühlheim 3:2, 31.08.25). Mühlheim weiß also, wie nah es dran war – und nach dem Punkt in Empfingen wirkt dieses Heimspiel wie die Chance, aus Moral endlich Zählbares zu formen.
Sa., 07.03.2026, 15:00 Uhr
Ein Spiel, das nach Pflicht für den Favoriten aussieht – und nach Angst für den Keller. TSV Harthausen/Scher ist Letzter mit 12 Punkten (18 Spiele, 15:47 Tore) und wurde zum Auftakt von Schwenningen mit 0:6 überrollt. VfB Bösingen steht als Sechster bei 31 Punkten (17 Spiele, 38:33 Tore) und will im oberen Feld stabil bleiben. Das Hinspiel gewann Bösingen knapp 1:0 (Bösingen – Harthausen/Scher 1:0, 30.08.25). Genau diese knappe Vorlage ist für Harthausen/Scher ein Hoffnungssplitter – und für Bösingen eine Warnung, dass ein Kellerteam manchmal nur einen Moment braucht.
---
Sa., 07.03.2026, 15:00 Uhr
Hier trifft Abstiegskampf auf Aufschwung. FC 07 Albstadt ist 15. mit 15 Punkten (18 Spiele, 15:37 Tore) und verlor zum Auftakt 0:1 in Nehren. BSV 07 Schwenningen ist Neunter mit 24 Punkten aus 17 Spielen (32:25 Tore) und kam mit einem Statement aus der Pause: 6:0 gegen Harthausen/Scher. Das Hinspiel gewann Albstadt auswärts 1:0 (Schwenningen – Albstadt 0:1, 30.08.25). Für Albstadt ist das die Erinnerung, dass man Schwenningen schlagen kann. Für Schwenningen ist es die offene Rechnung – und die Chance, den Schwung aus dem 6:0 in einen Auswärtssieg zu verwandeln.
---
So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
Ein Kellerduell, das nach einem kleinen Wendepunkt riecht. SSC Tübingen (Aufsteiger) ist 12. mit 19 Punkten (18 Spiele, 34:47 Tore) und kam zum Auftakt in Croatia böse unter die Räder: 1:5. Spvgg Freudenstadt (Aufsteiger) ist 16. mit 13 Punkten (19 Spiele, 22:58 Tore) – aber mit einem seltenen Lebenszeichen: 4:3 gegen Nagold. Das Hinspiel war deutlich: Freudenstadt – SSC Tübingen 1:4 (31.08.25). Freudenstadt trägt also eine offene Rechnung, Tübingen den Anspruch, wieder in die Spur zu kommen. Für beide gilt: In einer Liga mit vier direkten Absteigern ist jedes direkte Duell ein Spiel, das doppelt zählt.
---
So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
SV Seedorf steht bei 17 Punkten (18 Spiele, 21:33 Tore) und verlor zum Auftakt 0:2 in Pfullingen. SG Empfingen ist Dritter mit 38 Punkten (19 Spiele, 50:26 Tore) – ließ aber beim 3:3 gegen Mühlheim Punkte liegen. Das Hinspiel war ein Empfinger Statement: Empfingen – Seedorf 4:0 (29.08.25). Seedorf braucht dringend Zählbares, Empfingen braucht einen Sieg, um im Rennen um Platz eins nicht den Anschluss an Zimmern und Balingen II zu verlieren.
---
So., 08.03.2026, 16:45 Uhr
Hier treffen zwei Teams aufeinander, die zum Auftakt sehr unterschiedliche Signale gesendet haben. TuS Ergenzingen (Aufsteiger) ist 14. mit 16 Punkten (18 Spiele, 32:39 Tore) und holte beim Spitzenreiter Zimmern ein 0:0 – ein Resultat, das Selbstvertrauen geben kann. VfL Pfullingen (Absteiger) ist Siebter mit 28 Punkten (19 Spiele, 37:29 Tore) und gewann zum Auftakt 2:0 gegen Seedorf. Das Hinspiel war ein Ergenzinger Ausrufezeichen: Pfullingen – Ergenzingen 3:4 (30.08.25). Pfullingen hat also etwas gutzumachen, Ergenzingen den Beweis, dass es auch gegen stärkere Teams bestehen kann.
---
So., 08.03.2026, 18:00 Uhr
Das Topspiel aus dem oberen Feld – und eine Paarung mit Hinrunden-Sprengstoff. TSG Balingen II (Absteiger) ist Zweiter mit 40 Punkten (18 Spiele, 55:20 Tore). SV Nehren steht als Vierter bei 37 Punkten (17 Spiele, 36:18 Tore) und kam mit einem 1:0 gegen Albstadt aus der Pause. Das Hinspiel gewann Nehren überraschend klar: Nehren – Balingen II 3:1 (31.08.25). Damit ist die Geschichte vorgezeichnet: Balingen II will den Spieß umdrehen und im Kampf um die Spitze liefern. Nehren will beweisen, dass der Hinrundensieg kein Zufall war – und dass man im Aufstiegsrennen mehr ist als nur ein Mitläufer.