Spitzenspiel um die Tabellenführung: Besteht Balingen II gegen Nehren?

Sa., 07.03.2026, 15:00 Uhr VfL Nagold VfL Nagold SC 04 Tuttlingen 04Tuttlingen 15:00 PUSH



VfL Nagold ist Fünfter mit 34 Punkten (19 Spiele, 41:27 Tore), aber kommt mit einer schmerzhaften Niederlage aus dem Auftakt: 3:4 in Freudenstadt. Nun wartet SC 04 Tuttlingen, Zehnter mit 24 Punkten aus 16 Spielen (33:31 Tore) – weniger Spiele, also noch Luft in der Tabelle. Das Hinspiel war klar: Tuttlingen – Nagold 1:4 (31.08.25). Nagold wird nach dem 3:4 dringend Stabilität suchen, Tuttlingen reist mit dem Wissen an, dass man gegen diesen Gegner schon einmal überrollt wurde – und genau deshalb etwas zu beweisen hat.

---

Sa., 07.03.2026, 15:30 Uhr VfL Mühlheim VfL Mühlheim SV Croatia Reutlingen Croatia Reut 15:30 PUSH



VfL Mühlheim (Aufsteiger) steht bei 20 Punkten (19 Spiele, 32:42 Tore) und hat zum Auftakt ein Ausrufezeichen gesetzt: 3:3 bei Empfingen. SV Croatia Reutlingen ist Achter mit 26 Punkten (19 Spiele, 40:43 Tore) – und kommt mit breiter Brust aus einem 5:1 gegen SSC Tübingen. Das Hinspiel gewann Croatia knapp 3:2 (Croatia – Mühlheim 3:2, 31.08.25). Mühlheim weiß also, wie nah es dran war – und nach dem Punkt in Empfingen wirkt dieses Heimspiel wie die Chance, aus Moral endlich Zählbares zu formen.

---



Ein Spiel, das nach Pflicht für den Favoriten aussieht – und nach Angst für den Keller. TSV Harthausen/Scher ist Letzter mit 12 Punkten (18 Spiele, 15:47 Tore) und wurde zum Auftakt von Schwenningen mit 0:6 überrollt. VfB Bösingen steht als Sechster bei 31 Punkten (17 Spiele, 38:33 Tore) und will im oberen Feld stabil bleiben. Das Hinspiel gewann Bösingen knapp 1:0 (Bösingen – Harthausen/Scher 1:0, 30.08.25). Genau diese knappe Vorlage ist für Harthausen/Scher ein Hoffnungssplitter – und für Bösingen eine Warnung, dass ein Kellerteam manchmal nur einen Moment braucht.



Hier trifft Abstiegskampf auf Aufschwung. FC 07 Albstadt ist 15. mit 15 Punkten (18 Spiele, 15:37 Tore) und verlor zum Auftakt 0:1 in Nehren. BSV 07 Schwenningen ist Neunter mit 24 Punkten aus 17 Spielen (32:25 Tore) und kam mit einem Statement aus der Pause: 6:0 gegen Harthausen/Scher. Das Hinspiel gewann Albstadt auswärts 1:0 (Schwenningen – Albstadt 0:1, 30.08.25). Für Albstadt ist das die Erinnerung, dass man Schwenningen schlagen kann. Für Schwenningen ist es die offene Rechnung – und die Chance, den Schwung aus dem 6:0 in einen Auswärtssieg zu verwandeln.



Ein Kellerduell, das nach einem kleinen Wendepunkt riecht. SSC Tübingen (Aufsteiger) ist 12. mit 19 Punkten (18 Spiele, 34:47 Tore) und kam zum Auftakt in Croatia böse unter die Räder: 1:5. Spvgg Freudenstadt (Aufsteiger) ist 16. mit 13 Punkten (19 Spiele, 22:58 Tore) – aber mit einem seltenen Lebenszeichen: 4:3 gegen Nagold. Das Hinspiel war deutlich: Freudenstadt – SSC Tübingen 1:4 (31.08.25). Freudenstadt trägt also eine offene Rechnung, Tübingen den Anspruch, wieder in die Spur zu kommen. Für beide gilt: In einer Liga mit vier direkten Absteigern ist jedes direkte Duell ein Spiel, das doppelt zählt.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr SV Seedorf SV Seedorf SG Empfingen SG Empfingen 15:00 PUSH



SV Seedorf steht bei 17 Punkten (18 Spiele, 21:33 Tore) und verlor zum Auftakt 0:2 in Pfullingen. SG Empfingen ist Dritter mit 38 Punkten (19 Spiele, 50:26 Tore) – ließ aber beim 3:3 gegen Mühlheim Punkte liegen. Das Hinspiel war ein Empfinger Statement: Empfingen – Seedorf 4:0 (29.08.25). Seedorf braucht dringend Zählbares, Empfingen braucht einen Sieg, um im Rennen um Platz eins nicht den Anschluss an Zimmern und Balingen II zu verlieren.



Hier treffen zwei Teams aufeinander, die zum Auftakt sehr unterschiedliche Signale gesendet haben. TuS Ergenzingen (Aufsteiger) ist 14. mit 16 Punkten (18 Spiele, 32:39 Tore) und holte beim Spitzenreiter Zimmern ein 0:0 – ein Resultat, das Selbstvertrauen geben kann. VfL Pfullingen (Absteiger) ist Siebter mit 28 Punkten (19 Spiele, 37:29 Tore) und gewann zum Auftakt 2:0 gegen Seedorf. Das Hinspiel war ein Ergenzinger Ausrufezeichen: Pfullingen – Ergenzingen 3:4 (30.08.25). Pfullingen hat also etwas gutzumachen, Ergenzingen den Beweis, dass es auch gegen stärkere Teams bestehen kann.

So., 08.03.2026, 18:00 Uhr TSG Balingen Balingen II SV Nehren SV Nehren 18:00 PUSH



Das Topspiel aus dem oberen Feld – und eine Paarung mit Hinrunden-Sprengstoff. TSG Balingen II (Absteiger) ist Zweiter mit 40 Punkten (18 Spiele, 55:20 Tore). SV Nehren steht als Vierter bei 37 Punkten (17 Spiele, 36:18 Tore) und kam mit einem 1:0 gegen Albstadt aus der Pause. Das Hinspiel gewann Nehren überraschend klar: Nehren – Balingen II 3:1 (31.08.25). Damit ist die Geschichte vorgezeichnet: Balingen II will den Spieß umdrehen und im Kampf um die Spitze liefern. Nehren will beweisen, dass der Hinrundensieg kein Zufall war – und dass man im Aufstiegsrennen mehr ist als nur ein Mitläufer.