Spitzenspiel um die Tabellenführung

Im 9. Spieltag der Frauen-Oberliga Niedersachsen West kommt es zum Gipfeltreffen: Tabellenführer Gretesch/Osnabrücker SC trifft auf Verfolger TiMoNo. Während die Gastgeberinnen die Favoritenrolle abgeben, sieht TiMoNo-Trainer Jan-Henrik Koppelkam sein Team für den Spitzenkampf gut vorbereitet.

Die Frauen-Oberliga Niedersachsen West blickt am kommenden Sonntag auf ihr bislang größtes Highlight der Saison. Tabellenführer SG TSG Gretesch/Osnabrücker SC empfängt im Spitzenspiel den Zweiten SV TiMoNo. Beide Mannschaften sind noch ungeschlagen und stellen mit jeweils nur zwei Gegentoren die stabilsten Defensivreihen der Liga.



So., 05.10.2025, 14:00 Uhr SG TSG Gretesch / Osnabr. SC SG TSG Gretesch SV TiMoNo SV TiMoNo 14:00 PUSH

Für Jan-Henrik Koppelkam, Trainer des SV TiMoNo, ist die Begegnung eine Belohnung für die intensive Arbeit seiner Mannschaft. „Am Wochenende treffen die beiden bislang ungeschlagenen und defensivstärksten Mannschaften aufeinander. Wir freuen uns auf dieses Spitzenspiel. Es ist der verdiente Lohn für die harte Arbeit der vergangenen Wochen. Jetzt wollen wir alles geben, um das Spiel für uns zu entscheiden“, erklärte er im Vorfeld. Auch bei der SG Gretesch/Osnabrücker SC herrscht Vorfreude, wenn auch mit einem realistischen Blick auf die Kräfteverhältnisse. „Sonntag wird ein komplett anderes Spiel als zuletzt gegen Delmenhorst und Scharmbeckstotel“, sagte Trainer Johannes Müller. Besonders die Erfahrung des Gegners hebt er hervor: „TiMoNo ist eine eingespielte Mannschaft, die die letzten Jahre immer oben mitgespielt hat. Wir hingegen haben im Sommer eine komplett neue Mannschaft aufbauen müssen. Daher ist TiMoNo am Sonntag sicherlich der Favorit.“