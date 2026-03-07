Spitzenspiel: TuS Niederjosbach will die starke Saison untermauern Tabellenführer Niederjosbach empfängt zum Rückrundenauftakt der Kreisliga B Main-Taunus den Verfolger FC Türk Kelsterbach II +++ Hinter dem Erfolg steht vor allem ein geschlossenes Team und ein Neustart nach dem Abstieg von Elias Gherbaoui · Gestern, 21:00 Uhr · 0 Leser

Sind die Niederjosbacher bereit für den Aufstieg – Foto: Marcel Faust (Archiv)

Wiesbaden. In der Kreisliga B Main-Taunus steht am Wochenende ein echtes Spitzenspiel an: Tabellenführer TuS Niederjosbach trifft auf den Zweitplatzierten FC Türk Kelsterbach II. Für die Gastgeber hat die Begegnung große Bedeutung: Sie könnte richtungsweisend für den weiteren Verlauf der Rückrunde sein und die Niederjosbacher ihrem Ziel vom Wiederaufstieg einen Schritt näherbringen.

Wenn der TuS Niederjosbach am Sonntag auf den FC Türk Kelsterbach II trifft, kommt es zum Duell der beiden Topteams der Kreisliga Main-Taunus B. Der Tabellenführer erwarte seinen direkten Verfolger – ein Spiel, das mit Blick auf die Tabelle große Bedeutung hat. Dass die Mannschaft bislang eine so starke Saison spielt, führt Manuel Mühl, sportlicher Leiter des TuS Niederjosbach, vor allem auf das funktionierende Kollektiv zurück. Zwar gebe es mit Kapitän Maximilian Bicer in der Abwehr, Ben Rosenberg und Sameer Khana im Mittelfeld oder Carlos Chiarelli im Angriff einige wichtige Stützen, doch entscheidend sei, sagt Mühl, „die Geschlossenheit der gesamten Mannschaft“.

Der Gang eine Liga tiefer nach der Saison 2023/24 habe zunächst geschmerzt, im Nachhinein aber auch eine Phase der Neuordnung eingeläutet, meint Mühl. Vor allem der neue Trainer Jens Klische sei dabei „ein Glücksgriff“ gewesen, erklärt der sportliche Leiter. Klische, der in der Vergangenheit bereits die SG Orlen in der Kreisoberliga sowie Niedernhausen in der Verbandsliga trainiert hat, habe sich bewusst für die Aufgabe in Niederjosbach entschieden. Seine Motivation sei es, eine Mannschaft aufzubauen und den Verein langfristig zu entwickeln. Ein weiterer Grund für sein Engagement sei zudem das positive und gemeinschaftliche Vereinsumfeld gewesen.