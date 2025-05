Spitzenspiel: SV Lichtenberg 47 trifft auf den BFC Preussen

Es ist das Topspiel: Der Dritte empfängt den Zweiten. Beide Teams mussten zuletzt Rückschläge einstecken. Lichtenberg unterlag beim Berliner AK mit 2:3, Preussen kam gegen Makkabi nicht über ein 1:1 hinaus – Dominic Kanyi traf spät zum Ausgleich (90.+2), zuvor hatte Patrick Breitkreuz per Elfmeter getroffen (8.). Im Hinspiel trennten sich beide Teams 1:1: Ein Eigentor von Lenny Stein brachte Lichtenberg in Führung, Stephan Brehmer glich in der Nachspielzeit aus. Für beide Mannschaften geht es um viel – ein Sieg könnte über den weiteren Saisonverlauf entscheiden.

