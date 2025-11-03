Spitzenspiel SV Kranzberg gegen FCA Unterbruck endet torlos

Im Ampertal-Derby trotzten die Unterbrucker der Unterzahl und holten beim Tabellenführer SV Kranzberg ein 0:0-Unentschieden.
Klassisches Fritz-Walter-Wetter war zum Start in den November angesagt. Doch dem Ampertal-Derby in der Kreisliga 2 fehlte es an Toren: 0:0 trennten sich der SV Kranzberg und der FCA Unterbruck am Sonntagnachmittag. Der SVK bleibt damit auf dem Platz an der Sonne, der FCA ist als Tabellendritter weiter in Lauerstellung.
Dieses Derby war ein richtiges Spitzenspiel. Doch wirklich hochklassigen Fußball bekamen die rund 100 Zuschauer in Kranzberg nicht zu sehen. Das lag an den Bedingungen, das lag aber auch an der durchaus hitzigen Stimmung. Insbesondere im ersten Durchgang drückten die Hausherren dem Match ihren Stempel auf. Allerdings schafften es die Hammerl-Mannen nicht, das Runde im Eckigen unterzubringen – trotz etlicher Torchancen. Thomas Kopp vergab einmal, aber auch Stefan Schleypen und Tufan Cicek hätten das 1:0 schießen müssen.
Nach dem Seitentausch waren die Brucker Buam dann besser drin in der Partie – und Florian Sirtl hatte auch eine dicke Einschussmöglichkeit zur Führung. Nach einer Stunde erwies Matthis Hayer dem FCA allerdings einen Bärendienst – er sah die Gelb-Rote Karte, nachdem er auf Höhe des Mittelkreises einen Gegenspieler gehalten hatte (60.). Doch auch mit einem Mann mehr auf dem Platz konnten die Kranzberger nicht die entscheidenden Akzente setzen. Einmal zappelte das Leder zwar im Netz, der Schuss von Johannes Lühr wurde aber wegen Abseits aberkannt.
Die Schlussphase bot schließlich viel Unterhaltungswert. Das Geläuf wurde immer unbespielbarer – und auf dem Platz nahmen die Emotionen zu. Erst musste Brucks Marius Fladung nach einer Tätlichkeit mit Rot runter (90.+3), ehe auch noch Daniel Nefzger auf der Bank wegen Meckerns Rot sah (90.+5).
Fazit: SVK-Pressemann Stephan Schikowski sprach von „zwei verlorenen Punkten“, man habe sich jedoch im Vergleich zu den jüngsten Spielen klar gesteigert. Und FCA-Trainer Sepp Summerer lobte sein Team, das auch in Unterzahl dagegengehalten habe, das sei ein Erfolg gewesen. Kritik übte er aber an Schiedsrichter Daniel Schneider: „Er hat mit zweierlei Maß bewertet“, sagte er.