Spitzenspiel steigt in Hörnitz In der höchsten Spielklasse der Oberlausitz steht der 10. Spieltag an.

Fünf Spiele am Sonnabend, eine Partie am Sonntag - das besagt der Spielplan am 10. Spieltag in der Kreisoberliga Oberlausitz. Alle Begegnungen werden um 14:00 Uhr angepfiffen.

Der Bertsdorfer SV hat sich am letzten Spieltag die Tabellenführung vom SV Lok Schleife zurückerobert. Am Samstag um 14:00 Uhr kommt es auf dem Sportplatz in Hörnitz zum absoluten Spitzenspiel gegen den LSV Friedersdorf (2.), welcher schon 32 Saisontore erzielt hat und mit Felix Bernsdorf (zwölf Saisontore) den aktuell torgefährlichsten Spieler der Liga in den eigenen Reihen hat. Seit dem letzten Wochenende ist das Tabellenbild in der oberen Tabellenhälfte zumindest wieder begradigt, alle Mannschaften oberhalb von Platz acht haben bisher acht Saisonspiele bestritten. Zeitgleich empfängt der SC Großschweidnitz-Löbau (5.) am Samstag den Tabellennachbarn SV Neueibau (4.) im Löbauer Stadion der Jugend. Auf dem neuen Kunstrasen am Schulkomplex in Schleife empfängt der SV Lok Schleife (3.) den SV Aufbau Kodersdorf (9.). Ebenfalls am Samstag kommt es auf dem Lawalder Sand zum Duell des Aufsteigers TSG Lawalde (12.) gegen den Meister der Vorsaison, den FV Eintracht Niesky II (10.). Der FSV Kemnitz (7.) hat den Traditionsklub NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 (6.) zu Gast auf dem Sportplatz in Kemnitz. Im Sonntagsspiel empfängt der zweite Aufsteiger, Holtendorfer SV (8.), um 14:00 Uhr die SG Blau-Weiß Obercunnersdorf (13.). Die Obercunnersdorfer sind abgeschlagen Tabellenletzter, haben einen Punkt auf dem Konto und sechs Punkte Rückstand auf den Tabellenvorletzten aus Lawalde. Dennoch könnten die Schützlinge von SG Trainer Thomas Scheidemann die Klasse halten, sollte keine der drei Kreisvertreter aus Niesky, Neusalza-Spremberg und Weißwasser aus der Landesklasse absteigen. Dann wäre der GFC Rauschwalde, welcher seine 1. Männermannschaft aus der Kreisoberliga zurückgezogen hat, der einzige Absteiger. Spielfrei hat am Wochenende der Tabellenelfte SV Gebelzig 1923. (gs)