Spitzenspiel: SG Dahlem-Schmidtheim empfängt den SSV Weilerswist

Am kommenden Sonntag (Anstoß 14:30 Uhr) steigt auf dem Kunstrasenplatz in der Weiherstraße in Dahlem das absolute Topspiel der Kreisliga: Tabellenführer SG Dahlem-Schmidtheim empfängt den viertplatzierten SSV Weilerswist. Beide Teams zählen zu den spielstärksten Mannschaften der Liga – Spannung ist also garantiert.

Die heimische SG spielt bislang eine herausragende Hinrunde. Nach zehn Partien steht das Team mit 9 Siegen und nur einer Niederlage an der Spitze der Tabelle. Besonders beeindruckend: Mit 42 Toren stellt Dahlem-Schmidtheim die beste Offensive der Liga, gleichzeitig kassierte man mit nur 9 Gegentreffern auch die wenigsten Tore.

Die einzige Niederlage datiert noch vom ersten Spieltag gegen den SV Sötenich – seitdem ist die SG ungeschlagen.

SSV Weilerswist reist mit breiter Brust an

Auch der SSV Weilerswist kann mit seiner bisherigen Saisonleistung zufrieden sein. In 10 Spielen gelangen dem Team 7 Siege, dazu kommen ein Remis und zwei Niederlagen – eine Bilanz, die sich absolut sehen lassen kann. Damit hat sich der SSV in der Spitzengruppe festgesetzt und reist mit ordentlich Selbstvertrauen zum Tabellenführer.

Der direkte Vergleich verspricht Spannung

In den bisherigen fünf Duellen beider Mannschaften konnte jede Seite einmal gewinnen, dreimal endete das Aufeinandertreffen unentschieden. Besonders brisant: Bereits im Oktober trafen beide Teams im Kreispokal aufeinander – damals setzte sich die SG Dahlem-Schmidtheim mit 1:0 durch. Den entscheidenden Treffer erzielte Fabian Thur in der 84. Minute.

Schiedsrichtergespann und organisatorische Hinweise

Die Partie wird geleitet von Schiedsrichter Yannik Thomas, unterstützt von seinen Assistenten Dennis Berg und Lasse Gottschling.

Hinweis für die Gäste-Fans: Das Spiel beginnt bereits um 14:30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz Dahlem (Weiherstraße).

Fazit

Beide Mannschaften befinden sich in Topform – ein klarer Favorit ist kaum auszumachen. Aufgrund der bisherigen Saisonleistungen dürfte die SG Dahlem-Schmidtheim jedoch mit leichtem Vorteil in dieses Spitzenspiel gehen. Die Zuschauer dürfen sich auf ein hochklassiges und spannendes Duell freuen.