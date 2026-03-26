Spitzenspiel Rutesheim - Schorndorf: Gibt es wieder ein Spektakel?

– Foto: Sven Ebert

Am 20. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 1, ist die Spannung in fast jeder Tabellenregion greifbar. SKV Rutesheim führt die Liga mit 46 Punkten an, dicht gefolgt vom FV Löchgau mit 44 Punkten. Dahinter lauern SG Schorndorf und TSG Öhringen mit jeweils 33 Punkten. Im Tabellenkeller kämpfen SpVgg Satteldorf, GSV Pleidelsheim, SV Kaisersbach und die SGM Krumme Ebene am Neckar um jeden Atemzug. Nach einem Wochenende voller Tore, Wendungen und klarer Zeichen geht es nun in eine Runde, in der jeder Fehler sofort Gewicht bekommt.

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SKV Rutesheim hat seine Tabellenführung mit dem späten 3:2 beim GSV Pleidelsheim verteidigt und dabei erneut gezeigt, wie stabil die Mannschaft in engen Spielen geblieben ist. Laurin Stütz, Hannes Obert und Maxim-Maurice Russ sorgten für die Tore des Spitzenreiters. SG Schorndorf kommt ebenfalls mit Rückenwind, nachdem die Mannschaft den TSV Ilshofen mit 2:0 bezwang. Marcello Vulcano und Altin Gashi trafen dort für einen Erfolg, der Rang drei festigte. Das Hinspiel war ein Drama bis in die Nachspielzeit. Schorndorf führte nach Treffern von Maximilian Schulz und Altin Gashi zwischenzeitlich, ehe Marcel Held, Hannes Obert und schließlich Laurin Stütz in der 90.+6 Minute das Spiel für Rutesheim drehten. Dazu kam die Rote Karte gegen Shkodran Selimaj. Nun treffen der Erste und der Dritte aufeinander. Mehr Spitzenspiel geht in dieser Liga kaum.

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TSV Ilshofen musste beim 0:2 in Schorndorf einen Dämpfer hinnehmen und steht mit 29 Punkten weiter im oberen Mittelfeld. Sport-Union Neckarsulm kommt dagegen mit einem wilden und spektakulären 7:5 gegen SG Weinstadt in diese Partie. Fatlum Maliqi und Bahadir Özkan prägten einen Abend, der völlig außer Kontrolle geraten war und Neckarsulm auf 31 Punkte brachte. Das Hinspiel entschied Ilshofen knapp mit 1:0 für sich. Maximilian Krieger traf damals in der 78. Minute zum Sieg. Nun ist die Ausgangslage anders: Neckarsulm kommt mit voller Offensivwucht, Ilshofen mit dem Bedürfnis nach einer Reaktion. Es ist ein Duell zweier Mannschaften, die beide nach oben schauen und sich doch keinen Ausrutscher leisten können. ---

TSV Crailsheim hat mit dem 1:0 bei der SGM Krumme Ebene am Neckar einen wichtigen Auswärtssieg gefeiert. Louis Hermann verwandelte in der 81. Minute einen Foulelfmeter und schob Crailsheim damit auf 23 Punkte. SV Leonberg/Eltingen verlor zuletzt zu Hause 0:2 gegen den SSV Schwäbisch Hall und bleibt bei 26 Punkten. Das Hinspiel war dagegen ein offener Schlagabtausch. Leonberg/Eltingen gewann 5:3, führte zwischenzeitlich sogar deutlich. Marvin Hampel, Marco Seufert doppelt, Patrik Hofmann und Marco Gritsch trafen damals für Leonberg/Eltingen, während Daniele Hüttl doppelt und Louis Hermann für Crailsheim erfolgreich waren. Dieses Rückspiel trägt also einiges an Vorgeschichte in sich. Crailsheim will den Aufwärtstrend bestätigen, Leonberg/Eltingen nach dem Dämpfer zurückschlagen. ---

Sa., 28.03.2026, 15:00 Uhr TSG Öhringen Öhringen TV Oeffingen Oeffingen 15:00 PUSH

Für die TSG Öhringen war das 0:2 in Heimerdingen ein Rückschlag zur Unzeit. Mit 33 Punkten bleibt der Aufsteiger zwar oben dabei, verlor aber wertvollen Schwung. TV Oeffingen unterlag beim FV Löchgau ebenfalls 0:2 und steht nun bei 26 Punkten. Beide Mannschaften gehen also mit einem frischen Dämpfer in dieses Duell. Das Hinspiel entschied Oeffingen spektakulär mit 3:2. Yannick Jankowski traf auf beiden Seiten, zunächst zum frühen 1:0 für Öhringen, dann per Eigentor zum 1:1. Lorik Makolli brachte Öhringen erneut in Front, doch Nektarios Tsouloulis und Maldin Ymeraj drehten die Partie in den Schlussminuten noch. Dieses Rückspiel verspricht damit Spannung bis zum Ende, weil beide Seiten etwas gutzumachen haben. ---

SSV Schwäbisch Hall hat mit dem 2:0 bei SV Leonberg/Eltingen ein starkes Signal gesetzt. Noah Käpplinger und Umut Demir sorgten für einen Auswärtssieg, der die Mannschaft auf 28 Punkte brachte. SpVgg Satteldorf feierte am letzten Spieltag ein furioses 6:2 gegen SV Kaisersbach, getragen vor allem von Michael Eberlein, der gleich fünfmal traf. Das Hinspiel gewann Schwäbisch Hall bereits mit 2:0. Damals trafen Selcuk Vural und Niclas Bergemann. Nun kommt Satteldorf jedoch mit frischem Selbstvertrauen, während Schwäbisch Hall spürt, dass ein weiterer Sieg die Tür in Richtung oberes Mittelfeld weit aufstoßen könnte. Es ist ein Duell zwischen neuem Mut und wachsender Stabilität. ---

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr SGM Krumme Ebene am Neckar SGM Ebene FV Löchgau FV Löchgau 15:00 PUSH

Die SGM Krumme Ebene am Neckar verlor zuletzt ihr Heimspiel gegen TSV Crailsheim mit 0:1 und bleibt mit 14 Punkten tief im Keller. Der Gegner könnte unangenehmer kaum sein: FV Löchgau gewann 2:0 gegen TV Oeffingen und hält mit 44 Punkten den Druck auf Spitzenreiter Rutesheim hoch. Komninos Delkos und Benjamin Hammann trafen dort für den Tabellenzweiten. Das Hinspiel war deutlich enger, als es die Tabelle vielleicht vermuten lässt. Löchgau gewann nur 1:0, Janis Feufel erzielte damals in der 56. Minute das Tor des Tages. Genau das macht dieses Rückspiel interessant: Löchgau ist klar favorisiert, aber die Krumme Ebene weiß, dass sie dem Spitzenklub schon einmal lange standgehalten hat. Im Abstiegskampf zählt jeder Funken Hoffnung. ---

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr SV Kaisersbach Kaisersbach GSV Pleidelsheim Pleidelsheim 15:00 PUSH

Für SV Kaisersbach war das 2:6 in Satteldorf ein schwerer Schlag. Mit 15 Punkten bleibt die Lage prekär. GSV Pleidelsheim verkaufte sich gegen den Spitzenreiter SKV Rutesheim mutig, verlor aber am Ende 2:3 und steht nun bei 16 Punkten. Dieses Duell ist damit ein direktes Ringen im Tabellenkeller, eng, nervös und voller Bedeutung. Das Hinspiel gewann Kaisersbach 2:1. Nach einem Eigentor von Patrick Sirch und dem Ausgleich von Robin Slawig erzielte Kevin Lee Justin Lütticke den Siegtreffer. Auch diesmal dürfte nicht Schönheit entscheiden, sondern Nervenstärke. Wer dieses Spiel gewinnt, schöpft neue Hoffnung. Wer verliert, spürt die Last umso mehr. ---

So., 29.03.2026, 15:30 Uhr SG Weinstadt SG Weinstadt TSV Heimerdingen 1910 Heimerdingen 15:30 PUSH

SG Weinstadt kommt aus einem völlig wilden 5:7 bei Sport-Union Neckarsulm. Trotz Treffern von Marcel Potocnik, Faton Sylaj und Kujtim Sylaj stand die Mannschaft am Ende mit leeren Händen da und bleibt bei 28 Punkten. TSV Heimerdingen 1910 dagegen gewann 2:0 gegen TSG Öhringen und tankte mit nun 24 Punkten wichtiges Selbstvertrauen. Shakur Traore und Haris Gudzevic trafen dort. Das Hinspiel gewann Weinstadt 2:0 in Heimerdingen. Faton Sylaj und Kujtim Sylaj erzielten damals die Tore. Nun wirkt die Begegnung offener. Weinstadt ist offensiv brandgefährlich, defensiv aber anfällig. Heimerdingen reist mit Rückenwind und der Aussicht an, sich mit einem Auswärtssieg weiter von den ganz unteren Rängen zu lösen.