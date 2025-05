Spitzenspiel, Rückschlag und neue Hoffnung

Die Pasingerinnen starteten konzentriert in die Partie und fanden schnell ihren Rhythmus. Sie kontrollierten weite Strecken des Spiels, mussten jedoch immer wieder auf die gefährlichen Konter der Löwinnen aufpassen, die ihre Stärken in schnellen Umschaltmomenten zeigten. Beide Mannschaften gingen mit Bedacht vor – das Risiko wurde minimiert, die Abwehrreihen standen sicher. So ging es torlos in die Halbzeitpause.

Nach dem wichtigen Sieg gegen die (SG) TSV Haar/TSV Grasbrunn I stand zwei Wochen später das mit Spannung erwartete Spitzenspiel gegen die Damen des TSV 1860 München I an. Die Löwinnen lagen punktgleich auf dem zweiten Tabellenplatz – entsprechend hoch waren die Erwartungen und die Anspannung im Team der DJK Pasing. Anstoß war um 17:30 Uhr in Giesing – vor beeindruckender Kulisse mit rund 350 Zuschauern.

Auch nach dem Seitenwechsel blieben die DJK-Damen spielbestimmend, verpassten es jedoch, ihre Chancen zu verwerten. In der 62. Minute nutzten die Löwinnen eine ihrer wenigen Gelegenheiten eiskalt aus und gingen mit einem platzierten Schuss mit 1:0 in Führung. Doch die Pasingerinnen zeigten Moral und antworteten wenig später mit dem verdienten Ausgleich durch Amelie zum 1:1. Da ein Unentschieden reichte, um die Tabellenführung zu verteidigen, lag der Druck in den Schlussminuten bei den Gastgeberinnen. Die DJK-Damen verteidigten mit viel Leidenschaft und hielten dem Druck stand. Am Ende blieb es beim 1:1 – ein wichtiger Punktgewinn für Pasing.

Eine Woche später reisten die Pasingerinnen zum FC Teutonia München I – einem Gegner, der als einziger in der bisherigen Saison die DJK schlagen konnte. Die Partie begann verheißungsvoll: Bereits in der 5. Minute erzielte Christina das frühe 0:1 für die Gäste. Doch Teutonia ließ sich nicht beeindrucken und glich in der 29. Minute nach einer Ecke aus. Mit dem 1:1 ging es in die Pause.