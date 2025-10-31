Spitzenspiel: Preuß erwartet starken Gegner um Torjäger "Schulle"

Am 15. Spieltag der Landesliga Hannover steht am Sonntag (2. November, 14 Uhr) das Duell zwischen dem TSV Krähenwinkel/Kaltenweide und dem SC Hemmingen-Westerfeld an. Die Gastgeber gehen als Tabellendritter in die Partie, während der Spitzenreiter aus Hemmingen als einzig ungeschlagenes Team der Liga anreist.

Für Krähenwinkel/Kaltenweide ist es das nächste Kräftemessen mit einem Gegner aus dem oberen Tabellenbereich. Zuletzt unterlag der TSV nach einer 3:1-Führung mit 3:4 gegen den TSV Mühlenfeld, zuvor hatte die Mannschaft zwei Siege in Serie gefeiert. Der SC Hemmingen-Westerfeld ist weiter ungeschlagen und hat bislang 33 von 39 möglichen Punkten geholt. Auch der direkte Vergleich spricht klar für die Gäste, die in den vergangenen vier Landesliga-Duellen jeweils als Sieger vom Platz gingen.

TSV-Trainer Pascal Preuß blickt der Partie mit Respekt, aber auch mit Vorfreude entgegen. „Hemmingen – ein echtes Spitzenspiel mit ungleichen Voraussetzungen. Leider haben wir aktuell viele Kranke und Verletzte, das soll aber keine Ausrede sein. Wir freuen uns auf das Duell mit den Jungs aus Hemmingen. Ich denke, man kann klar sagen, dass Hemmingen der Favorit ist. Sie sind sehr stabil unterwegs, die Ergebnisse sprechen für sich und auch ihre Spielweise ist stark. Mein Trainerkollege hat dort ein gutes Gesamtpaket zusammengestellt, mit einer ausgewogenen Mischung. Besonders vorne Schulle, der erfahrene Stürmer, zieht die Mannschaft gut mit.“

Gemeint ist Stürmer Christopher Schultz, der in dieser Saison bereits zehn Tore erzielt hat und in der vergangenen Spielzeit auf 31 Treffer kam. Preuß hofft dennoch auf eine enge Partie. „Wir hoffen, dass wir lange mithalten können und ein Spiel auf Augenhöhe abliefern. Jetzt, nachdem wir zuletzt auch mal wieder einen vorn Latz gekriegt haben, hoffe ich, dass wir am Wochenende selbst wieder etwas austeilen können.“