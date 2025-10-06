Spitzenspiel ohne Tore – TV Stockdorf „gewinnt“ einen Punkt

Stockdorf – Ein echtes Spitzenspiel – auch ohne Tore: Der TV Stockdorf hat dem bislang souveränen Tabellenführer der A-Klasse 1, dem TSV Herrsching , am Sonntagnachmittag ein beachtliches 0:0 abgerungen. In einer intensiven und umkämpften Partie überzeugten beide Teams in jeweils einer Halbzeit und lieferten sich ein Duell auf Augenhöhe, das am Ende keinen Sieger, aber zwei zufriedene Trainer sah.

Bereits in den Anfangsminuten deutete sich an, dass Stockdorf alles andere als in der Rolle des Außenseiters bleiben wollte. Nach nur sechs Minuten jubelte das Team von Trainer Mario Benz , der den TVS gemeinsam mit Darko Kadr betreut, erstmals – doch der Treffer wurde wegen einer mutmaßlichen Abseitsstellung zurückgenommen.

„Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich Abseits war“, haderte der Stockdorfer Coach im Nachgang. Seine Elf hatte die erste Halbzeit komplett im Griff, drückte Herrsching tief in die eigene Hälfte und kam zu mehreren hochkarätigen Gelegenheiten. Ein Freistoß landete an der Latte, ein weiterer Abschluss strich knapp am rechten Pfosten vorbei. „Wir hatten viele, viele Situationen im letzten Drittel“, fasste Benz zusammen.

Herrsching hatte in dieser Phase Probleme, ins Spiel zu finden. „In der ersten Halbzeit haben wir uns schwergetan“, gab TSV-Trainer Florian Schober offen zu. „Wir haben lange gebraucht, um uns auf den Gegner einzustellen.“ Der Stockdorfer Druck zeigte Wirkung, doch das Tor wollte nicht fallen. Nach dem Seitenwechsel drehte sich das Bild: Herrsching kam frischer, strukturierter und mit mehr Zug zum Tor aus der Kabine.

Stockdorf-Trainer sieht Verbesserungspotenzial bei der Chancenverwertung

Immer wieder rollten Angriffswellen auf das Gäste-Tor zu, doch entweder scheiterte der Spitzenreiter an der kompakten TVS-Defensive, dem herausragenden Keeper Oliver Uhlemann oder an der eigenen Kaltschnäuzigkeit. „Vor dem Tor haben wir die besten Chancen leider liegen gelassen“, ärgerte sich Schober. Zweimal musste Stockdorf in höchster Not auf der Linie klären. „Herrsching hatte in der zweiten Halbzeit zwei Megachancen – wir konnten gerade noch retten“, sagte Benz.

Trotz der Druckphase der Hausherren verteidigten die Würmtaler mit Leidenschaft und taktischer Disziplin. „Man merkt halt, dass uns das Training zuletzt gefehlt hat – auch wegen der Wiesn“, so Benz schmunzelnd, der mit dem Punktgewinn rundum zufrieden war. „Wenn man das komplett anschaut, geht das Unentschieden völlig in Ordnung. Wir spielen schließlich als Tabellenachter gegen den Ersten.“

Herrsching weiterhin ganz oben

Auch Schober konnte mit dem Remis leben, wenngleich er nach 90 Minuten ein leichtes Chancenplus zugunsten seiner Elf gesehen hatte. „Nach der zweiten Halbzeit hätten wir den Sieg wohl verdient gehabt. Aber wir hätten noch eine Stunde weiterspielen können – da wäre kein Tor gefallen“, mutmaßte er. Insgesamt sei er zufrieden: „Stockdorf war ein guter Gegner, schwer zu bespielen. Jeder Sieg ist momentan hart erkämpft, das sieht man Woche für Woche.“

Mit dem 0:0 bleibt Herrsching an der Tabellenspitze, während der TVS mit einer couragierten Leistung bewiesen hat, dass die Mannschaft auch gegen die Topteams der Liga mithalten kann. Es war ein Topspiel, das Lust auf mehr machte – auch ohne Treffer.