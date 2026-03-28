Spitzenspiel ohne Sieger, ein Nikita Ebel in Torlaune, Villingen siegt

– Foto: Medien-Team VfR Aalen

In der Oberliga Baden-Württemberg sorgte der heutige Auftakt des 25. Spieltags für eine nervenaufreibende Dynamik an beiden Enden der Tabelle. Während das Spitzenspiel zwischen den beiden Aufstiegsaspiranten keinen Sieger fand, boten die Plätze der Region dramatische Wendungen und torreiche Duelle, die den Abstiegskampf sowie das Rennen um die vorderen Plätze weiter verschärfen.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

In einer hart umkämpften Begegnung vor 361 Zuschauern sicherte sich der FC 08 Villingen einen knappen Heimerfolg gegen den FV Ravensburg. Das einzige Tor des Tages fiel kurz nach dem Seitenwechsel, als Gian-Luca Feißt in der 48. Minute den Treffer zum 1:0 markierte. ---

Ein wahres Offensivspektakel erlebten die 100 Zuschauer in Neckarsulm, bei dem der Tabellenletzte über sich hinauswuchs. Der FC Denzlingen ging durch Nikita Ebel in der 17. Minute und Martin Butov in der 37. Minute mit 0:2 in Führung. Nach der Pause kam Türkspor Neckarsulm zurück: Cristian Gilés Sanchez verkürzte in der 59. Minute auf 1:2. In einer wilden Schlussphase erhöhte erneut Nikita Ebel in der 70. Minute auf 1:3, worauf Neckarsulm durch Burak Alabas in der 74. Minute und erneut Cristian Gilés Sanchez in der 76. Minute zum 3:3 ausglich. Das letzte Wort hatte jedoch der überragende Nikita Ebel, der in der 85. Minute mit seinem dritten Treffer den 3:4-Endstand für Denzlingen besiegelte. ---

Vor 285 Zuschauern im Brötzinger Tal teilten sich der 1. CfR Pforzheim und die TSG Backnang die Punkte in einem Duell, das erst in der Schlussphase seine Höhepunkte fand. Die Gastgeber gingen durch Marcel Bahm in der 62. Minute mit 1:0 in Führung und sahen lange wie der sichere Sieger aus. Doch in der Nachspielzeit schlugen die Gäste zurück: Fabijan Domic verwandelte in der 90.+1 Minute einen Foulelfmeter zum 1:1-Endstand. ---

Der FC Nöttingen verpasste es vor 498 Zuschauern, einen Heimsieg gegen den SSV Reutlingen über die Zeit zu bringen. Die Hausherren starteten furios durch Tore von Stefan Zimmermann in der 7. Minute und Khery Hamka in der 18. Minute zum 2:0. Kurz vor der Pause gelang Terry Asare in der 42. Minute der Anschlusstreffer zum 2:1. In einer dramatischen Schlussminute erlöste Noah-Elias Maurer die Gäste mit dem Ausgleich zum 2:2 in der 90. Minute. ---

Im hochspannenden Gipfeltreffen der beiden Top-Teams der Liga gab es keinen Gewinner. Der VfR Mannheim empfing den Tabellenführer VfR Aalen in einer Partie, die durch zwei Strafstöße entschieden wurde. Zunächst brachte Alexander Esswein die Mannheimer in der 72. Minute per Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Die Freude währte jedoch nur kurz, denn nur zwei Minuten später glich Sasa Maksimovic in der 74. Minute, ebenfalls durch einen Foulelfmeter, zum 1:1 aus. Aalen behauptet damit die Tabellenführung mit zwei Punkten Vorsprung vor Mannheim. ---

Einen deutlichen Heimerfolg feierte der FSV Hollenbach gegen den 1. Göppinger SV. Niklas Dörr eröffnete in der 37. Minute den Torreigen mit dem 1:0. In der zweiten Halbzeit schraubten Hannes Scherer in der 58. Minute und Jonas Limbach in der 67. Minute das Ergebnis auf 3:0 hoch. In der Schlussphase gelang Gentian Lekaj in der 90. Minute der Ehrentreffer zum 3:1, bevor Julian Henning in der 90.+1 Minute den 4:1-Endstand herstellte. ---

Die Reserve des Karlsruher SC musste sich vor heimischer Kulisse dem 1. FC Normannia Gmünd geschlagen geben. Zum Matchwinner für die Gäste avancierte Miladin Filipovic, der beide Treffer der Partie erzielte. Zunächst traf Miladin Filipovic in der 45. Minute zur Führung, ehe er in der 75. Minute mit seinem zweiten Tor den 0:2-Endstand markierte. ---

Morgen, 14:00 Uhr TSV Essingen TSV Essingen SV Oberachern Oberachern 14:00 PUSH

TSV Essingen hat mit dem 3:2 bei VfR Aalen eines der stärksten Zeichen der Saison gesetzt. Besnik Koci traf früh, Patrick Auracher war mit zwei Toren der prägende Mann, und trotz der Gelb-Roten Karte gegen Leon Leuze brachte Essingen den Vorsprung ins Ziel. Mit 42 Punkten steht die Mannschaft nun auf Rang drei. SV Oberachern verlor zu Hause 1:3 gegen 1. CfR Pforzheim und blieb bei 41 Punkten. Das Hinspiel in Oberachern endete 2:2. Marin Stefotic traf doppelt für die Gastgeber, ehe Daniel Bux und Blend Etemi spät für Essingen ausglichen. Genau deshalb ist dieses Rückspiel so reizvoll: Zwei direkte Konkurrenten treffen aufeinander, nur ein Punkt trennt sie. Viel mehr Spitzengruppe in direkter Form ist kaum möglich. ---

Der Türkische SV Singen kassierte beim 1:6 in Nöttingen einen brutalen Rückschlag. Zwar hatte Cheick Oumar Coulibaly noch zum zwischenzeitlichen Ausgleich getroffen, doch danach zerfiel die Partie aus Sicht der Gastgeber. Mit 29 Punkten bleibt Singen im unteren Mittelfeld. FSV 08 Bietigheim-Bissingen erlebte beim 1:6 gegen Karlsruher SC II einen ähnlich bitteren Nachmittag. Bleart Dautaj traf zwar zum Ausgleich, danach aber lief alles gegen Bietigheim-Bissingen, das mit 18 Punkten auf dem vorletzten Platz bleibt. Das Hinspiel gewann Bietigheim-Bissingen überraschend klar mit 3:0. Emre Yalcin, Alexander Götz und Max Stumm trafen damals. Nun treffen zwei Mannschaften aufeinander, die beide schwer gezeichnet in diese Partie gehen. Gerade deshalb könnte dieses Spiel von Nervosität, Wucht und nackter Bedeutung leben.