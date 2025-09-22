Spitzenspiel mit Spektakel und Elfmeterkiller

„Zwei Spitzenteams machten den Begriff Topspiel alle Ehre. Die erste Hälfte gehörte uns, die zweite Jena, ein 3:3 wäre auch gerecht gewesen, da war alles drin, wir konnten mit einer Fünferkette den Gegner vom Tor fernhalten, hatten unsere Umschaltmomente, aber nach dem vermeintlich vorentscheidenden dritten Treffer, verließen uns etwas die Kräfte, so das wir noch leiden mußten“, so ein glücklicher Arnstädter Trainer Martin Hauswald.

Während die Nullneuner im ersten Durchgang tonangebend waren und folgerichtig führten, drängten die eine tolle Moral beweisenden Jenenser im zweiten Durchgang vehement auf das Gästetor und standen kurz vor dem Ausgleich. Stark begannen die Bachstädter, die eine guten Mix aus disziplinierten und aufmerksamen Abwehrverhalten, Ballbesitzphasen und Umschaltmomenten fanden. So gingen die Arnstädter verdientermaßen in Führung. Torwart Julian Knoll fing eine Ecke ab, schlug einen langen Ball auf Lukas Scheuring, der zum mitgelaufenen Patrick Hädrich querlegte, der dann überlegt vollendete (27.). Arnstadt setzte nach und traf. Dustin Messings Freistoß erreichte Philipp Kiraly, welcher per Kopf verlängerte, Lukas Scheuring war zur Stelle und köpfte ein (40.).

Nach dem Seitenwechsel nutzten die Nullneuner ihre erste Möglichkeit erneut durch Torjäger Hädrich, der ein Zuspiel Ben Luca Kunz gekonnt verwertete (51.). Damit sollte die Partie zugunsten der Gäste gelaufen sein, doch weit gefehlt, fortan übernahm die Heimelf die Spielkontrolle, erhöhte die Schlagzahl, agierte druckvoll und drängte auf den Anschluß. Mit einem Doppelschlag durch Benno Walter (54.) per Kopf und Ex-Profi Dominik Bock (66.) waren die Jenaer wieder im Spiel. Und es hätte noch dramatischer für den SV 09 werden können, denn nach einem Missverständnis im Strafraum der Nullneuner traf Torwart Knoll Ball und Gegner. Den folgenden Kann Strafstoß jedoch parierte Julian Knoll unter dem Jubel seiner Mitspieler und hielt am Ende den Dreier fest (75.). Mehr ließen die Gäste aber nicht mehr zu, damit setzten sich die Hauswald Schützlinge in der Spitze der Liga fest.