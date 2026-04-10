Spitzenspiel mit Signalwirkung im Aufstiegskampf

Die Ausgangslage ist spannend: Rudow führt mit 48 Punkten, Askania liegt mit 47 Punkten knapp dahinter. Mit einem Heimsieg könnten die Gastgeber an Rudow vorbeiziehen und auf einen Aufstiegsplatz vorrücken.

Die Partie hat eine hohe Bedeutung im Rennen um die oberen Tabellenplätze. Auch wenn noch mehrere Spiele ausstehen, kann dieses Duell richtungsweisend sein.

Beide Teams präsentierten sich zuletzt formstark. Askania gewann mit 5:2, Rudow mit 3:2. Das Hinspiel endete 2:2.