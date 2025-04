Spitzenspiel mit Signalwirkung: 1. FC Magdeburg II empfängt den RSV

Der 25. Spieltag der NOFV-Oberliga Süd verspricht Spannung in allen Tabellenregionen. Tabellenführer 1. FC Magdeburg II kann mit einem Sieg gegen den RSV Eintracht 1949 einen riesigen Schritt in Richtung Meisterschaft machen. Acht Begegnungen stehen auf dem Programm.

Das Duell Vierter gegen Fünfter steht an. Krieschow präsentierte sich zuletzt in starker Verfassung, gewann mit 3:1 bei Einheit Wernigerode und steht bei 42 Punkten. Die Offensive zeigte sich besonders in der Anfangsphase gefährlich, als Andy Hebler, Miguel Pereira Rodrigues und Martin Zurawsky innerhalb von 24 Minuten für klare Verhältnisse sorgten.

Auerbach erkämpfte sich zuletzt ein 1:1 in Wernigerode, musste zuvor aber eine klare 0:3-Heimpleite gegen den 1. FC Magdeburg II hinnehmen. Mit 39 Punkten haben die Auerbacher den Anschluss nach oben gehalten. Das Hinspiel gewann Krieschow mit 3:1 – Auerbach ist auf Revanche aus.