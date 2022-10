Spitzenspiel mit Schlusspointe

Der Tabellenführer aus Hornau gab sich die Ehre und reiste zum Spitzenspiel (4. gegen 1.) zum

Sportpark Heide an. Es war ein umkämpftes Match und die Entscheidung fiel in allerletzter Sekunde.

Wir hatten in den ersten 25 Minuten erstaunlich viel Ballbesitz, der Spitzenreiter überließ uns

weitgehend den Ball und somit hatten wir deutlich mehr Spielanteile. Große Torchancen konnten wir

daraus nicht generieren, es fehlte so ein wenig das „Feuer“ und der letzte Biss im Angriffsdrittel. So

war es fast zwangsläufig, dass das erste Tor aus „keiner“ Chance fiel. Routinier Steffen Kappes schlug

in der 24. Minute einen Eckball scharf auf den kurzen Pfosten, Marcel Port rutschte der Ball über den

Scheitel und schlug somit zum 0:1 direkt im Marxheimer Gehäuse ein. Die erste richtige

Torgelegenheit hatte Heimaturlauber „Sebi“ Hirschle, der nach einem guten Dribbling aus spitzem

Winkel zum Schuss kam, den Gästekeeper Tobias Füssel jedoch mit den Fingerspitzen zur Ecke

ablenken konnte (31.). Die Hornauer wurden nun etwas aktiver und nach einem von der Marxheimer

Defensive falsch eingeschätzten Diagonalball tauchte Jeroen Klöppel plötzlich mutterseelenallein vor

David Reich auf, hatte diesen schon umspielt, setzte den dann recht einfachen Ball aber aus fünf

Metern knapp neben das Tor (37.). Dies bestraften die Marxheimer auf der anderen Seite des Feldes.

Markus Amann konnte nach einem beherzten Antritt aus dem Mittelfeld Marcel Port am linken

Flügel einsetzen, der zog eine scharfe halbhohe Hereingabe in den Hornauer Strafraum und Marius

Wagner vollendete am langen Pfosten aus drei Metern Torentfernung (1:1, 44.). Dass wir mit diesem

Remis nicht in die Halbzeitpause kamen, lag daran, dass wir auch den nächsten Hornauer Standard

nicht verteidigen konnten. Ein weiter Freistoß aus dem Halbfeld wurde in hohem Bogen an den

linken Torpfosten geköpft und dort stand Kapitän Patrick Pleines genau richtig und drückte den

Abpraller zur Hornauer 1:2-Pausenführung ins Netz (45.+1).

Die Marxheimer Elf kam erkennbar mit einer anderen Entschlossenheit aus der Kabine. Der

eingewechselte Youngster Marlon D’Onorio de Meo war an den ersten drei Szenen der zweiten

Halbzeit maßgeblich beteiligt. In der 50. Minute kam er nach einer geschickten Vorarbeit von Wagner

aus acht Metern zum Abschluss, aber Füssel reagierte glänzend. Zwei Minuten später schickte

Hirschle den durchsprintenden Jelle Bok in den Strafraum. Der behielt vor dem herausstürzenden

Füssel die Übersicht, legte den Ball quer auf D’Onorio de Meo, der nur noch einschieben musste (2:2,

52.). Und nochmal 120 Sekunden später spielte Amann einen präzisen Doppelpass mit D’Onorio de

Meo und zielte seinen Abschluss aus spitzem Winkel nur hauchdünn am langen Eck vorbei (54.). Man

hatte nun den Eindruck, der Marxheimer Führungstreffer sei nur eine Frage der Zeit, aber der

Tabellenführer kam ins Spiel zurück. Innerhalb von vier Minuten kam Simon Wilhelm zu drei guten

Torchancen, scheiterte jedoch zweimal am bravourös parierenden Reich und setzte einmal seinen

Kopfball neben den Kasten (65., 66., 69.). Latte und Pfosten treffen innerhalb von zwei Sekunden?

Dass das geht, bewiesen die Marxheimer in der 75. Minute. Jonas Schmelz‘ starker Freistoß aus 23

Metern klatschte an die Latte und Hirschle setzte den abprallenden Ball aus vier Metern per Kopf an

den rechten Pfosten. Und auch die Hornauer scheiterten am Torgestänge – wenn auch nur einmal!

Kappes erlief in halblinker Position einen langen Ball, sein technisch perfekter Heber aus 20 Metern

schien den Weg über Reich hinweg ins Tor zu finden, landete dann aber zur Marxheimer

Erleichterung nur auf der Torlatte (82.). Man hatte den Eindruck, dass die Hornauer mit dem

Unentschieden ein wenig besser leben konnten als die Marxheimer, aber bis in die Nachspielzeit

konnten wir uns trotz allem Engagement keine klare Torchance mehr erspielen. Der Schiedsrichter

hatte die Pfeife schon im Mund, als wir den letzten Angriff auf das Gästetor starteten. Bok schickte

den in der Schlussphase in die Offensive vorgerückten Timo Ehlers auf der rechten Seite steil. Ehlers

erreichte die Kugel einen Meter vor der Torauslinie, schlug eine messerscharfe Flanke auf den

zweiten Pfosten und dort setzte Jonas Schmelz den Ball volley mit dem linken Fuß ins Netz (3:2,

90.+3). Jubel! Abpfiff! Heimsieg!

Es war ein Spitzenspiel, das seinem Namen gerecht wurde, denn beide Teams zeigten ein Match, das

man in der Kreisliga C nicht jeden Sonntag erlebt. Setzt man die Vereinsbrille mal ab, darf man

durchaus attestieren, dass ein Remis vielleicht das gerechte Ergebnis gewesen wäre. Die Hornauer

überzeugten über weite Strecken mit einer brutal geschlossenen Defensivleistung und eminent

gefährlichen Standardsituationen. Auch wie sie nach der Marxheimer Druckphase zu Beginn der

zweiten Halbzeit wieder zurückkamen, verdient großen Respekt! Allerdings zeigte auch unser Team

ein starkes Spiel und was den Sieg unterm Strich nicht unverdient macht: Wir wollten in der

Schlussphase den Sieg ein erkennbares Stück mehr. Und manchmal wird man dann belohnt!

Wir sind nun auf den 3. Platz vorgerückt und reisen nun zum nächsten Topspiel zu Türk Hattersheim