Spitzenspiel mit reichlich Abstand VfL Jüchen/Garzweiler will im Topspiel der Bezirksliga gegen Neuling VdS Nievenheim großen Schritt Richtung Aufstieg machen.

Wer kann den VfL Jüchen/Garzweiler aufhalten? 16 Spieltage sind in der Bezirksliga absolviert und der Primus hat bereits neun Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten VdS Nievenheim, der im direkten Duell am Sonntag (14.15 Uhr) den VfL allerdings nochmal zum Taumeln bringen will.

Die Viktoria erfüllt eindrucksvoll ihre Favoritenrolle, ließ bislang erst fünf Zähler liegen und bildet mit 55 Toren die beste Offensive sowie mit nur elf Gegentoren die beste Defensive der Liga. „Wir haben ein fast perfektes Jahr 2022 gespielt. Ich sage fast, weil wir den Aufstieg in der vergangenen Saison verpasst haben. Wir haben die beste Hinrunde unserer Vereinsgeschichte abgeliefert und wollen jetzt vor der Winterpause den Deckel drauf machen“, sagt Erfolgscoach Marcel Winkens.

Mit einer so starken Hinrunde seines VdS hat Trainer Daniel Köthe ganz und gar nicht gerechnet. Der Aufsteiger ging mit vielen verletzten Leistungsträgern und dem klaren Ziel Klassenverbleib in die Saison. Von den Abstiegsränge sind die Nievenheimer jedoch schon 19 Punkte entfernt. Statt im Abstiegskampf zu stecken ist der Liganeuling „Jüchen-Jäger“ Nummer eins. „Der VfL ist natürlich eine verdammt harte Nuss, dennoch freut sich das gesamte Team auf das Duell. Wir können nichts verlieren, wir haben keinen Druck“, sagt Köthe.

Im Vorlauf der Begegnung haben jedoch beide Kontrahenten mit Personalproblemen zu kämpfen, beim VdS liegt zudem ein positiver Coronafall vor. „Wir treffen aktuell alle Vorsichtsmaßnahmen, da wir eine Verschiebung der Partie um jeden Preis verhindern wollen. Unser Abschlusstraining am Freitag wurde vorsorglich schon mal abgesagt“, erklärt Köthe. Der Tabellenführer muss ebenfalls auf einige Spieler verzichten: Der 19 Jahre alte Torjäger Nils Poll fällt krankheitsbedingt aus, während Lucas Esser noch auf seine MRT-Ergebnisse wartet. Ebenfalls nicht dabei sein wird Mittelfeldspieler Ben Venhaus. Im Hinspiel sorgten strittige Schiedsrichterentscheidungen für einen 3:0-Sieg des VfL. „Wir hatten bei einigen Urteilen großes Glück, sonst hätte das Spiel auch anders ausgehen können, dennoch haben wir aus meiner Sicht verdient gewonnen“, erinnert sich Winkens und warnt: „Wir müssen auf Kevin Scholz aufpassen, er ist ein guter Stürmer, der in dieser Saison schon oft getroffen hat“. Kevin Scholz und Teamkollege Marcus Buchen kommen beide auf je zehn Saisontreffer. An der Spitze der Torjägerliste steht allerdings Jüchens Fatlum Ahmeti, der bereits 19 Mal einnetzte. „Wir haben eine schlagkräftige Truppe, die mit Jüchen mithalten kann“, sagt Köthe.

Außerdem empfängt am Freitag (20 Uhr) Bayer Dormagen (13.) Lohausen (11.). Am Sonntag erwartet Rommerskirchen/Gilbach (12.) den FC Kosova (6.), während Wevelinghoven (10.) zeitgleich in Unterbach (16.) zu Gast ist (beide 14.15 Uhr). Gnadental spielt in Gerresheim (Sonntag, 15 Uhr). Am Samstag empfängt Kleinenbroich (15.) in Gruppe 3 Hüls (4.) (16 Uhr).