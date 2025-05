Spitzenspiel mit Meisterdruck

Während Spitzenreiter Frisia vorlegt, will Verfolger Brake nachziehen. Im Tabellenkeller geht es für mehrere Teams ums sportliche Überleben.

SV Brake (2./71 Punkte) – VfL Oldenburg II (5./49 Punkte)

Freitag, 20:00 Uhr

Im Duell der Verfolger ist der SV Brake gefordert, um an Tabellenführer Frisia dran zu bleiben. Die Gäste aus Oldenburg haben nach dem 1:1 gegen Tur Abdin den Anschluss an Platz drei wohl endgültig verloren. Brake hat das Hinspiel mit 4:1 klar gewonnen und stellt die stärkste Offensive der Liga. Bei einem weiteren Punkt hätten sie den Aufstieg selbst in der Hand.