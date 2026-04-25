Spitzenspiel mit leisen Zwischentönen

Am 28. Spieltag empfängt der Tabellenführer den Neunten.
Wenn am Sonntag die U23 des SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II auf den TSV Bemerode trifft, begegnen sich zwei Mannschaften, deren jüngste Ergebnisse mehr über ihre Verfassung verraten als der Tabellenstand allein.
Ramlingen/Ehlershausen II führt die Liga mit 55 Punkten an und kommt aus einem knappen 2:1-Erfolg beim SV 06 Lehrte. Es war kein Sieg der großen Gesten, sondern einer der Kontrolle – passend zur gesamten Saisonbilanz von 57:27 Toren.
Bemerode hingegen reist als Tabellenneunter an, doch das 4:2 gegen die SpVgg Niedersachsen Döhren zuletzt verleiht dem Auftritt ein anderes Gewicht. Gegen einen Gegner aus der oberen Tabellenregion setzte sich die Mannschaft durch und sammelte damit Selbstvertrauen für die kommende Aufgabe.
Die Konstellation ist damit klar umrissen: Hier der Primus, der sich kaum Ausrutscher erlaubt, dort ein Team aus dem Tabellenmittelfeld, das zuletzt ein Ausrufezeichen gegen eine vermeintlich stärkere Mannschaft gesetzt hat. Zwischen Pflicht und Möglichkeit, zwischen Stabilität und Momentaufnahme entsteht ein Spiel, das sich nicht allein aus der Tabelle erklären lässt.