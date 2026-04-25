Spitzenspiel mit leisen Zwischentönen

– Foto: Wojciech Banaszkiewicz

Wenn am Sonntag die U23 des SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II auf den TSV Bemerode trifft, begegnen sich zwei Mannschaften, deren jüngste Ergebnisse mehr über ihre Verfassung verraten als der Tabellenstand allein.

Ramlingen/Ehlershausen II führt die Liga mit 55 Punkten an und kommt aus einem knappen 2:1-Erfolg beim SV 06 Lehrte. Es war kein Sieg der großen Gesten, sondern einer der Kontrolle – passend zur gesamten Saisonbilanz von 57:27 Toren.