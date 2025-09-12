– Foto: Horst Vogler

Spitzenspiel mit Derbycharakter: VfV will weiße Auswärtsweste wahren Nach vier Siegen in Folge wartet in Egestorf ein richtungsweisendes Duell – Kitar-Elf vor nächstem Härtetest Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. Egestorf-L. VfV Hildesh.

Der VfV 06 Hildesheim ist in der Oberliga Niedersachsen derzeit das Team der Stunde. Vier Siege in Folge, Tabellenplatz zwei, zuletzt drei Heimspiele ohne Gegentor – die Zwischenbilanz der Kitar-Elf kann sich sehen lassen. Am Sonntag ab 15 Uhr wird sich zeigen, wie stabil die Formkurve wirklich ist. Dann gastieren die Hildesheimer beim ambitionierten Nachbarn 1. FC Germania Egestorf-Langreder – ein echtes Verfolgerduell mit Derbycharakter.

Beide Teams sind mit jeweils neun Punkten aus den letzten vier Spielen nahezu im Gleichschritt unterwegs. Die Gastgeber haben sich nach einer unruhigen Vorsaison gefangen, sind unter dem neuen Trainer Boris Besovic stabiler geworden und blieben zuletzt zweimal ohne Gegentor. Ein 0:0 beim SV Wilhelmshaven und ein 2:0 gegen Rehden stehen zu Buche – bemerkenswerte Resultate gegen zwei Spitzenteams der Liga. So., 14.09.2025, 15:00 Uhr 1. FC Germania Egestorf-Langreder Egestorf-L. VfV Borussia 06 Hildesheim VfV Hildesh. 15:00 PUSH

Beim VfV 06 geht der Blick ebenfalls nach oben. Nach dem 1:0-Heimsieg über Meppens U23 will man auswärts die bislang perfekte Bilanz verteidigen: Sechs Punkte aus zwei Spielen, dazu starke Leistungen in Bersenbrück und Wetschen. Dass man nun ausgerechnet in Egestorf gastiert, weckt allerdings auch ungute Erinnerungen. In der Vorsaison verlor man beide Ligaspiele mit 0:2, lediglich im Pokal gelang ein Erfolg. Trainer Ridha Kitar dürfte seine Mannschaft entsprechend wachgerüttelt haben. Verzichten muss er auf Mittelfeldmotor Karsan Doski, der gegen Meppen Gelb-Rot sah. Auch Maxi Kohl steht nach Verletzung weiterhin nicht zur Verfügung. Ansonsten kann Kitar wohl auf die zuletzt erfolgreiche Formation bauen – mit Louis Malina in Torlaune, Mick Gudra als Taktgeber und Fred Mensah als frische Offensivoption.