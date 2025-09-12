Spitzenspiel mit Derbycharakter: VfV will weiße Auswärtsweste wahren

Der VfV 06 Hildesheim ist in der Oberliga Niedersachsen derzeit das Team der Stunde. Vier Siege in Folge, Tabellenplatz zwei, zuletzt drei Heimspiele ohne Gegentor – die Zwischenbilanz der Kitar-Elf kann sich sehen lassen. Am Sonntag ab 15 Uhr wird sich zeigen, wie stabil die Formkurve wirklich ist. Dann gastieren die Hildesheimer beim ambitionierten Nachbarn 1. FC Germania Egestorf-Langreder – ein echtes Verfolgerduell mit Derbycharakter.
Beide Teams sind mit jeweils neun Punkten aus den letzten vier Spielen nahezu im Gleichschritt unterwegs. Die Gastgeber haben sich nach einer unruhigen Vorsaison gefangen, sind unter dem neuen Trainer Boris Besovic stabiler geworden und blieben zuletzt zweimal ohne Gegentor. Ein 0:0 beim SV Wilhelmshaven und ein 2:0 gegen Rehden stehen zu Buche – bemerkenswerte Resultate gegen zwei Spitzenteams der Liga.
Beim VfV 06 geht der Blick ebenfalls nach oben. Nach dem 1:0-Heimsieg über Meppens U23 will man auswärts die bislang perfekte Bilanz verteidigen: Sechs Punkte aus zwei Spielen, dazu starke Leistungen in Bersenbrück und Wetschen. Dass man nun ausgerechnet in Egestorf gastiert, weckt allerdings auch ungute Erinnerungen. In der Vorsaison verlor man beide Ligaspiele mit 0:2, lediglich im Pokal gelang ein Erfolg.
Trainer Ridha Kitar dürfte seine Mannschaft entsprechend wachgerüttelt haben. Verzichten muss er auf Mittelfeldmotor Karsan Doski, der gegen Meppen Gelb-Rot sah. Auch Maxi Kohl steht nach Verletzung weiterhin nicht zur Verfügung. Ansonsten kann Kitar wohl auf die zuletzt erfolgreiche Formation bauen – mit Louis Malina in Torlaune, Mick Gudra als Taktgeber und Fred Mensah als frische Offensivoption.
Die historische Bilanz zwischen beiden Teams ist nahezu ausgeglichen – mit leichten Vorteilen für Egestorf (7:6 Siege). In der ewigen Oberligatabelle liegen beide Vereine ebenfalls dicht beieinander: Egestorf auf Rang drei, der VfV 06 auf vier.
Die Ausgangslage vor dem Duell ist klar: Wer gewinnt, bleibt ganz oben dran – vielleicht sogar in Sichtweite von Tabellenführer Atlas Delmenhorst. Doch dafür braucht es über 90 Minuten höchste Konzentration, Stabilität im Defensivverbund und Effizienz im Abschluss. Nur dann kann die Hildesheimer Erfolgsserie weitergehen.
Schiedsrichter der Partie ist André Eikens aus Meppen. Anpfiff ist um 15 Uhr auf dem Sportplatz „An der Ammerke“. Die Voraussetzungen für ein intensives und unterhaltsames Oberligaspiel sind gegeben.