Spitzenspiel mit Derbycharakter – stehen die ersten Absteiger fest?

Bad Soden will nach zweiwöchiger Spielpause auf dem Rasen durchstarten und hofft, den Anschluss an Tabellenführer CSC zu wahren. Eichenzell steckt im Abstiegskampf, reist aber mit neuem Mut an – und will die jüngsten Klatschen gegen die Sprudelkicker vergessen machen.

Wiedergutmachung oder Wiederholung?